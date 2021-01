ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo sarà il primo album ufficiale di Il Tre, rapper romano reduce dal successo dei singoli Cracovia Pt. 3, certificato Disco d’Oro, e, l’ultimo in ordine di tempo, Te lo prometto, certificato Disco di Platino.

ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo sarà disponibile a partire dal prossimo 19 febbraio. Il primo album del giovane rapper romano è già disponibile per quanto riguarda il pre-order e il pre-save.

L’album sarà disponibile in vari formati: la versione standard, sia fisica che digitale, la versione deluxe autografata, una speciale edizione per Amazon con cd+t-shirt, un’altra speciale edizione con cd+evento streaming, Italian Graffiti, che verrà trasmesso su LiveNow (con possibilità di prendere parte al Q&A) e il formato vinile numerato, con poster e dedica.

Il Tre ha annunciato ufficialmente il suo album con un post condiviso su Instagram:

Ali – Per chi non ha un un posto in questo mondo, il mio primo album fuori il 19 febbraio.

“Ci sentiamo imprigionati senza via d’uscita e se disegno un paio d’ali siamo tutti un po’ più liberi”.

Prima dell’annuncio ufficiale, Il Tre, circa una settimana fa, aveva annunciato la fine dei lavori del suo primo album con un altro post su Instagram, lanciando un indizio su quello che sarebbe stato il titolo: