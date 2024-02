Il Tre è un cantante che ha fatto il suo esordio in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Fragili“. Ma perché ha scelto questo nome d’arte? All’anagrafe lui è Guido Luigi Senia ed è nato a Roma il 3 settembre 1997. Il rapper ha spiegato perché questo pseudonimo per debuttare nel mondo della musica. La scelta ricade sul numero delle persone che compongono la sua famiglia.

In un’intervista a Repubblica ha raccontato:

“Il mio nome deriva da un periodo buio dal quale sono uscito tanti anni fa. In quel momento ho fatto affidamento sulla mia famiglia e, dato che siamo in tre, il numero mi è sembrato giusto. Anche perché sono nato il tre settembre”

Il suo primo ingresso nelle classifiche risale al 2019 con la canzone “Cracovia, Pt 3”, entrando al 76esimo posto nella chart.

Per l’attenzione sempre costante a questi temi cari a Guido, a Sanremo, a partire da lunedì 5 fino a sabato 10 febbraio, è nato in piazza Bresca 27, “Civico Il Tre”, un posto unico e un punto di incontro dedicato al tema delle fragilità creato in collaborazione con Progetto Itaca (una Fondazione che si impegna nella promozione di programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie) che vede una serie di incontri e attività ricreative pensati sia per gli ospiti che per il pubblico interessato.

Questo progetto prende vita grazie al forte desiderio dell’artista di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle fragilità, creando un ambiente favorevole allo scambio, l’incontro e la riflessione.

Lo spazio, aperto al pubblico, è anche un luogo di incontro e di svago con calcetti, freccine e una scatola dove lasciare i propri pensieri.

SABATO 10 FEBBRAIO

14.30 – 16 Il Tre Incontro con i fan – lettura lettere scatola (fragile) e racconto delle fragilità