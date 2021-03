Irama questa sera sarà in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “La genesi del tuo colore” ma non si esibirà dal vivo. La notizia è diventata ufficiale proprio in queste ore. Ma cosa è successo? Perché il cantante verrà votato e valutato dal video registrato delle prove?

Tutto è nato nella giornata di ieri, quando un componente dello staff di Irama è risultato positivo al tampone rapido. Immediata la quarantena per l’entourage dell’artista e per lo stesso cantante, in attesa dell’esito ufficiale del tampone molecolare. Il rischio era l’esclusione dalla competizione per lui.

Nella mattinata, durante la conferenza stampa, è arrivata, purtroppo, la notizia che nessuno voleva sentire. Il tampone molecolare ha confermato l’esito dell’antigienico per due componenti dello staff. A questo punto, è scattata la quarantena preventiva per tutti loro. Sembrava così scontata, come da regolamento, l’esclusione dell’artista dalla gara.

Ma, alla fine, ecco il colpo di scena che permette la permanenza in gara al giovane, utilizzando il video registrato delle prove. L’idea è stata spiegata questa mattina durante la conferenza stampa.

Un collaboratore di Irama è stato trovato positivo all’antiigienico rapido. E’ scattato il molecolare per tutto lo staff. Irama compreso. Il collaboratore è nuovamente positivo al molecolare, anche un altro collaboratore di Irama. Tutti entrati in contatto nelle 48 ore precedenti devono osservare una quarantena di 10 gg, 14 se fosse la variante inglese. Aspettiamo una comunicazione dall’Asl di Imperia. Dal regolamento, Irama si ritirerà e non potrebbe partecipare alla gara di questa sera. Stiamo aspettando la comunicazione dell’Asl ma sappiamo che Irama dovrebbe ritirarsi”

A questo punto, ha preso la parola Amadeus:

“Ho parlato di Irama e aspettavamo il risultato dei collaboratori. Da regolamento si dovrebbe recuperare. Un’idea di questa notte è che non mi piaceva che un ragazzo venisse escluso per un problema legato al covid di un collaboratore. E potrebbe accadere ad altri. E se accadesse a un collaboratore di qualcuno in testa venerdì? Si ritroverebbe a saltare la finale. Chiedo a tutti se sono d’accordo di mandare e di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Non c’è un vantaggio o uno svantaggio perché non c’è comunque il pubblico. Questo permetterebbe ad Irama di essere in gara, in modo che anche questi ragazzi possano non vivere con una sorta di spada di Damocle sulla testa. E’ una modifica al regolamento che voglio fare oggi per essere giudicato dalla giuria demoscopica. Passerà quel video. Devo avere l’ok di tutti gli altri 25 cantanti in gara. E’ una tutela non solo per Irama ma per tutti se qualcuno rischiasse, venerdì o sabato, di perdere un’occasione fantastica per un problema non dipeso da lui”.

Gli fa eco Claudio Fasulo: