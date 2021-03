Irama doveva esibirsi nella prima puntata del Festival di Sanremo 2021 ma, poche ore prima, un suo collaboratore è stato trovato positivo al tampone antigienico. Il suo posto, alla fine, è stato preso da Noemi che ha cantato al suo posto il brano “Glicine”. Oggi, durante la conferenza stampa, si è parlato di quanto accaduto nelle ore successive:

A questo punto, ha preso la parola Amadeus:

“Ho parlato di Irama e aspettavamo il risultato dei collaboratori. Da regolamento si dovrebbe recuperare. Un’idea di questa notte è che non mi piaceva che un ragazzo venisse escluso per un problema legato al covid di un collaboratore. E potrebbe accadere ad altri. E se accadesse a un collaboratore di qualcuno in testa venerdì? Si ritroverebbe a saltare la finale. Chiedo a tutti se sono d’accordo di mandare e di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Non c’è un vantaggio o uno svantaggio perché non c’è comunque il pubblico. Questo permetterebbe ad Irama di essere in gara, in modo che anche questi ragazzi possano non vivere con una sorta di spada di Damocle sulla testa. E’ una modifica al regolamento che voglio fare oggi per essere giudicato dalla giuria demoscopica. Passerà quel video. Devo avere l’ok di tutti gli altri 25 cantanti in gara. E’ una tutela non solo per Irama ma per tutti se qualcuno rischiasse, venerdì o sabato, di perdere un’occasione fantastica per un problema non dipeso da lui”.