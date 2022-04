Blanco si esibirà oggi pomeriggio, in Piazza San Pietro, a Roma. Durante la giornata di Pasquetta, come da tradizione, il Papa incontrerà 57mila giovani, nell’evento ideato dalla Cei per il pellegrinaggio a Roma degli adolescenti che, per l’occasione, arriveranno da tutta Italia. E proprio loro, i giovani, potranno incontrare sua Santità in questo evento speciale di ritrovo con i ragazzi.

Come citato dal Corriere, Blanco ha, al centro del petto,, il tatuaggio di un angelo con una corona di spine con la data 2003 (è nato in quell’anno), simbolo della sua natura “doppia”: un bravo ragazzo con un lato un po’ “marcio”, l’ha spiegata lui stesso.

Blanco è sicuramente uno dei volti di punta di questi mesi, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood grazie alla canzone “Brividi”. E sempre con questo pezzo, si esibiranno all’Eurovison Song Contest, che si terrà a Torino a metà maggio. Inoltre, il suo tour è sold out, con i biglietti acquistati ed esauriti in poche ore. Sono state poi aggiunte date ulteriori ma, anche in quel caso, il riscontro del pubblico ha polverizzato ogni disponibilità. Una mossa quindi di apertura e attenzione verso i più giovani con l’invito sul palco, per Pasquetta 2022, di Blanco (all’anagrafe Riccardo Fabbriconi).

L’evento sarà presentato, in diretta, da Andrea Delogu insieme a Gabriele Vagnato; sul palco, con loro, oltre a Blanco (che si esibirà con i suoi successi, inclusa -ovviamente- Brividi) ci saranno anche Giovanni Scifoni e Michele la Ginestra, attori. A chiudere questo incontro evento, anche Matteo Romano, tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2022 con il pezzo “Virale”. Per entrambi l’esordio sul palco del Teatro Ariston.

Papa Francesco arriverà in piazza San Pietro per presiedere la Veglia di preghiera intorno alle 18 ma la festa inizierà un paio d’ore prima, verso le 16.00 con le esibizioni in programma. Dove è possibile seguire l’evento? Dalle 17 sarà in diretta su TV2000 e Rai, in streaming su RaiPlay.