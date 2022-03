Periodo intenso quello di Mahmood e Blanco, dopo la loro vittoria al Festival di Sanremo 2022 grazie alla radiofonica e convincente “Brividi“. Favorita fin dal primo ascolto, il brano è riuscito a trionfare davanti ad Elisa (seconda con “O forse sei tu”) e Gianni Morandi, terzo con “Apri tutte le porte”. E con questa canzone, a metà maggio, i due rappresenteranno l’Italia all’Eurovison 2022 che si terrà a Torino (dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021 con Zitti e buoni).

In una recente intervista rilasciata a Radio Italia, Mahmood e Blanco hanno raccontato queste settimane pieni di impegni. Pochi giorni fa erano a Parigi insieme e Mahmood scherza (“l’ho chiamato alle 4.30 di notte per far serata ma dormiva… Gioventù bruciata!”). Ammettono di essere un po’ stanchi ma di non volersi affatto lamentare (“Facciamo il lavoro più bello del mondo” e ” ci sono tante persone che si alzano presto e vanno in fabbrica”, sottolineano). In attesa che parta l’Eurovision Song Contest 2022, hanno confermato l’obbligo di dover tagliare 30 secondi del pezzo. Il regolamento, infatti, prevede che ogni canzone in gara possa durare al massimo 3 minuti. E Mahmood ammette, scherzando nel finale:

Michelangelo sta cercando di fare l’impossibile per tagliare 30 secondi, per stare nei 3 minuti del regolamento dell’Eurovision. Abbiamo pensato di tagliare Ricky…

Durante l’esibizione a Dubai, in concerto, Mahmood ha sventolato la bandiera dell’Ucraina:

Sono le basi che dovrebbero avere tutti, non mi sarei mai aspettato di vedere certi video, è surreale quello che sta succedendo, è straziante vedere famiglie, donne e bambini in quelle condizioni

A rappresentare San Marino, invece, come ben noto, ci sarà Achille Lauro con il brano Stripper, presentato per la prima volta in gara a “Una voce per San Marino”. Alla domanda sulla presenza dell’artista all’Eurovision 2022, Mahmood ammette: