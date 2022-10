Giorgia torna con il suo nuovo singolo, Normale, in uscita il 4 novembre 2022. Sono passati sei anni dall’uscita del suo ultimo album di inediti, “Oro nero” ed ecco l’atteso ritorno della cantautrice. Il brano è prodotto da Big Fish e anticipa il nuovo attesissimo album di inediti.

L’annuncio arriva direttamente dai social ufficiali dell’artista, grazie a una serie di clip, girate da Rocco Papaleo, in cui Giorgia, camminando per le strade di Roma, chiede alla gente comune una loro personale definizione di cos’è “normale”. Un ritratto vivo e sincero delle diversità e delle somiglianze che caratterizzano ogni individuo. Le clip sono una piccola anticipazione di un cortometraggio, sempre girato da Rocco Papaleo, in cui al centro ci sarà il concetto di “normale” e tutte le sue diverse sfumature.

Qui sotto la clip caricata su Instagram da Giorgia con la collaborazione di Rocco Papaleo:

Grazie a @roccopapaleoufficiale che, con l’arte che lo contraddistingue sempre, ha curato la regia di queste pillole di normalità talmente eccezionale nelle persone che ne arriverà un corto,

grazie alla troupe affatto normale😇 e alla gente che ancora per strada ti sorride!

Qui sotto, invece, ecco la cover di “Normale”, il nuovo singolo disponibile dal 4 novembre 2022. Cliccando qui potete fare il pre-add e il pre-save del brano.

L’ultimo disco di inediti di Giorgia risale al 2016 e si intitola “Oronero”. L’album vede la produzione di Michele Canova e include 15 canzoni inedite. Fra gli autori che hanno composto testi e musiche dei quindici brani incisi compaiono, fra gli altri, gli italiani Tony Maiello, Danilo Rea, Pacifico, nonché le collaborazioni internazionali con Allan Rich e Jud Friedman, già autori in passato per Whitney Houston.

I singolo estratti dall’album sono stati Oronero, Vanità, Credo e Scelgo ancora te.

Nel 2018, Giorgia ha rilasciato il suo primo disco di cover, Pop Heart, dal quale sono stati estratti i brani Le tasche piene di sassi, Una storia importante, Sweet Dreams (Are made of this), Lei verrà e I feel love.

Vi terremo aggiornati con testo, audio e video della canzone non appena disponibili.