Sanremo 2020, Fasma in gara con "Per sentirmi vivo" nelle Nuove Proposte

Di Alberto Graziola giovedì 19 dicembre 2019

Per sentirmi vivo di Fasma a Sanremo 2020

Fasma VS Jefeo è stata la quarta sfida di Sanremo Giovani 2019. La giuria televisiva ha votato così. Antonella ha dato 6 a Jefeo, 8 a Fasma. Pippo Baudo 6 e 9 (tra il primo e il secondo). Chiambretti ha dato 7 e 8, Gigi d'Alessio, infine, 8 e 9, 8 e 7 da parte di Carlo Conti. Per loro ad avere la meglio, ovviamente è Fasma (41 a 35).

La giuria demoscopica, pure, ha preferito Fasma. Il televoto, pure, ha confermato le precedente preferenze. E' lui, con "Per sentirmi vivo" ad andare al Festival di Sanremo 2020.

Qui sotto il testo della canzone:

Fasma, Per sentirmi vivo, Testo

Non ti voglio più scrivere

dirti come vivere

per non farti piangere

ho fatto l’impossibile

pensi non sia fragile

pensi sia incredibile

perchè non scendon lacrime

quando scendono a te

Ma a te sembra facile

dirti che sto bene

quando tutto non va

ed è brutto stare insieme

perchè so quello che era

e il ricordo mi fa male

e del rapporto che c’era

prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

sono quello che odiavi di me

baby perchè non mi ami

amore sbatti le ali

e vola via da me

via da me via da te

via da questa città

via da noi via da te

e domani chissà

Questa fama questa luce

questa notorietà

non mi basterà

non mi servirà

e se dentro muoio lento

sai che fuori sorrido

io ti ho persa dentro al letto

per tenerti vicino

io ti ho visto per la strada

e sai che ti voglio in giro

e se adesso non mi molli

è perchè in testa ho un casino

E per questo ti scrivo

oggi non mi parli perchè infondo ti uccido

perchè infondo mi uccidi

perchè infondo mi uccidi

siamo uguali opposti con i cuori divisi

oggi dove sei non lo so

ieri eri tutto ciò che avevo io

oggi chi sei non lo so

abbiamo detto basta senza dirci addio

Ma a te sembra facile

dirti che sto bene

quando tutto non va

ed è brutto stare insieme

perchè so quello che era

e il ricordo mi fa male

e del rapporto che c’era

prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

sono quello che odiavi di me

baby perchè non mi ami

amore sbatti le ali

e vola via da me

via da me via da te

via da questa città

via da noi via da te

e domani chissà

Questa fama questa luce

questa notorietà

non mi basterà

non mi servirà

e se dentro muoio lento

sai che fuori sorrido

io ti ho persa dentro al letto

per tenerti vicino

io ti ho visto per la strada

e sai che ti voglio in giro

e se adesso non mi molli

è perché in testa ho un casino

Io ti ho nella testa

tu mi hai detto resta

e vola via ma fallo con me

io ti ho detto basta

dai ti prego scappa

ma fallo lontano da me