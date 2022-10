Questa sera, 31 ottobre 2022, a Milano, al Forum di Assago, si esibiranno i OneRepublic con la seconda data in Italia, recuperata dopo il rinvio improvviso del maggio scorso, legato a problemi di salute del cantante della band:

Siamo spiacenti di informarvi che Ryan Tedder, il frontman degli OneRepublic, è stato colpito da una laringite e per questo motivo non potrà esibirsi come previsto agli show di Padova e Milano di oggi e domani.

Stiamo facendo il possibile insieme agli OneRepublic per riprogrammare gli show italiani. Maggiori informazioni verranno comunicate appena possibile.

E così, i live previsti a Padova e Milano sono stati recuperati in questi giorni. Ieri sera, 30 ottobre, i OneRepublic si sono esibiti a Padova e questa sera, a Halloween, concerto al Forum di Assago. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta delle canzoni.

OneRepublic, Milano, 31 ottobre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto dei OneRepublic al Forum di Assago. Tutti i posti sono sold out.

OneRepublic, Milano, 31 ottobre 2022, Scaletta concerto

Il concerto dei OneRepublic inizierà alle 21.

Kids

Good Life

Stop and Stare

Rescue Me

Run

Secrets

Wherever I Go

Love Runs Out

Halo (Beyoncé cover)

Bleeding Love (Leona Lewis cover)

THATS WHAT I WANT (Lil Nas X cover)

Sunshine

I Ain’t Worried

Apologize

I Lived

Counting Stars

Better Days – Giorni Migliori

If I Lose Myself

Forum di Assago, Milano, come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per assistere al concerto dei OneRepublic, recuperato il 31 ottobre 2022 dopo il rinvio di maggio.

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.

