Brutta notizia per i numerosi fan italiani dei OneRepublic in attesa di ascoltare e vedere la band dal vivo, questa sera -3 maggio- a Padova e domani -4 maggio 2022- a Milano. In questi minuti è stata condivisa da Live Nation Italia la comunicazione che annulla i concerti del gruppo in queste due date. Alla base di questa decisione, una questione di salute legata la leader dei OneRepublic, Ryan Tedder, colpito da una laringite che gli impedisce di esibirsi.

Ecco le parole e l’annuncio ufficiale condiviso via social:

Siamo spiacenti di informarvi che Ryan Tedder, il frontman degli OneRepublic, è stato colpito da una laringite e per questo motivo non potrà esibirsi come previsto agli show di Padova e Milano di oggi e domani.

Stiamo facendo il possibile insieme agli OneRepublic per riprogrammare gli show italiani. Maggiori informazioni verranno comunicate appena possibile.

Molti i commenti -come immaginabile- di delusione. nonostante la promessa di un tentativo, da parte dell’organizzazione, insieme alla band, di poter riprogrammare le date in futuro. Ma, per molti, non è così scontato poter partecipare nuovamente. C’è chi sottolinea la poca tempestività (“Ditelo adesso che siamo già a Padova, eh”) e chi spera in un voucher, non avendo la sicurezza di poter assistere nuovamente al concerto (“Non sarebbe male però fornire almeno un voucher o qualcosa di simile per chi non può più riavere indietro i soldi di treni e alberghi. Così, per dire.”).

La notizia arriva, purtroppo, dopo i precedenti rinvii del tour dei OneRepublic, rimandati dal 2020 a causa della pandemia legata al Covid-19. Si assicurano maggiori informazioni su eventuali dati di recupero (che dovrebbero essere inseriti nella pianificazione del tour). In caso contrario, si parlerà di rimborso biglietti per coloro che, stasera o domani, speravano di poter assistere al live della loro band, dopo così tanti mesi di attesa.

Nessuna possibilità, nelle prossime ore di ascoltare dal vivo i più grandi successi della band, incluso l’ultimo singolo “West Coast“.