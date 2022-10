Appuntamento con i OneRepublic alla Kioene Arena di Padova, domenica 30 ottobre 2022. La band recupera la prima data italiana, inizialmente prevista a maggio ma rinviata per problemi di salute del leader Ryan Tedder:

Siamo spiacenti di informarvi che Ryan Tedder, il frontman degli OneRepublic, è stato colpito da una laringite e per questo motivo non potrà esibirsi come previsto agli show di Padova e Milano di oggi e domani.

Stiamo facendo il possibile insieme agli OneRepublic per riprogrammare gli show italiani. Maggiori informazioni verranno comunicate appena possibile.

La notizia della laringite del cantante arrivò all’improvviso, poco prima delle due attese tappe italiane del gruppo e i concerti furono rinviati. Ed ecco, il 30 ottobre 2022, il recupero della data dal 3 maggio scorso.

Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto

OneRepublic a Padova, 30 ottobre 2022, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto dei OneRepublic a Padova. Il live è sold out.

OneRepublic a Padova, 30 ottobre 2022, scaletta

Il concerto dei OneRepublic inizierà alle 21.30. Qui sotto la scaletta delle canzoni previste, in scaletta, per la data di maggio 2022 rinviata poi al 30 ottobre.

Horizon

Kids

Good Life

Stop and Stare

Rescue Me

Secrets

Wherever I Go

Love Runs Out

Bleeding Love / Burn / Rumour Has It / I Will Always Love You

Halo (Beyoncé cover)

Lose Somebody (Kygo cover)

West Coast

Run

Sucker (Jonas Brothers cover)

Sunshine

Apologize

I Lived

Counting Stars

Future Looks Good

If I Lose Myself

Kioene Arena, Padova, come arrivare

Come riportato anche da Ticketone, ecco come arrivare con i mezzi:

In aereo

L’aeroporto più vicino è il “Marco Polo” di Venezia, dal quale si può raggiungere il PalaFabris in circa 40 minuti.

In treno

Stazione di Padova (fermata unica), autobus n. 18 nei giorni feriali, n. 14 nei festivi. Scendere alla fermata Palasport San Lazzaro.

In autobus

autobus n. 18 nei giorni feriali, n. 14 nei festivi. Scendere alla fermata Palasport San Lazzaro.

Infine, se si arriva in auto, queste le indicazioni: Uscita Padova Est dell’autostrada. Imboccare la tangenziale scegliendo la direzione “Castelfranco” , dopo circa 500 m. prendere l’uscita 18. Alla rotonda proseguire e tornare verso l’autostrada. Tenersi sulla sinistra e seguire le indicazioni per Palasport San Lazzaro.