E’ uscito oggi, 15 gennaio 2021, il nuovo disco Zayn Malik, Nobody is listening.

L’album, co-scritto dall’artista, evidenzia le sue influenze R&B e testi profondamente autobiografici.

L’ex One Direction ha avuto il totale controllo della produzione creativa, dalla progettazione della copertina alle sonorità dei brani, e ha dato vita un progetto musicale personale a 360 gradi.

Di seguito la tracklist dell’album:

1- Calamity

2- Better

3- Outside

4- Vibez

5- When Loves’ Around feat. Syd

6- Connexion

7- Sweat

8- Unf**kwitable

9- Windowsill feat. Devlin

10- Tightrope

11- River Road

Il terzo lavoro di Zayn include i due precedenti singoli, “Vibez” e “Better”. Wonderland ha dichiarato che ZAYN avrebbe “salvato il 2021” con la pubblicazione di “Vibez” e Billboard ha definito “Better” una “traccia R&B semplice, progettata per mostrare una delle voci più abili del pop moderno, che racconta l’amore nonostante le divergenze.” Quest’ultima ad oggi ha raggiunto oltre 105 milioni di stream e mezzo milione di visualizzazioni nei primi 10 minuti dalla pubblicazione su Youtube.

Nobody Is Listening è il terzo album in studio del cantautore inglese. Si tratta del terzo disco da solista della sua carriera, dopo Icarus Falls, pubblicato nel 2018. Il cantante ha iniziato a registrare l’album all’inizio del 2020. Il debutto discografico, invece, dopo l’abbandono da parte sua dei One Direction è avvenuto nel 2016 con Mind of mine (e ha subito conquistato il primo posto nella classifica americana, la Billboard 200).

All’inizio di questa settimana, Malik ha twittato un numero di telefono che i fan potevano chiamare per ascoltare parti del nuovo album, che ha descritto come il suo “progetto più personale fino ad oggi”. È l’ultimo esempio di artisti che diventano creativi per promuovere le loro nuove opere durante la pandemia di coronavirus che ha soffocato i lanci di album tradizionali, gli incontri con i fan e le ospitate televisive.

Tra i brani presenti, sicuramente “Outside” brilla per potenzialità a livello radiofonico, insieme all’altro pezzo, Connections.

Qui sotto potete ascoltare, in streaming, l’album di Zayn Malik, Nobody is listening.