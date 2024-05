Stardust è una canzone di Zayn che accompagna la pubblicazione del suo nuovo disco solista, Room under the stairs, condiviso il 17 maggio 2024. Prodotto da Dave Cobb, Gian Stone & James Ghaleb, a seguire potete ascoltare il brano, leggere traduzione, testo e significato. Gli autori della canzone sono ZAYN, Casey Smith, Sean Douglas, James Ghaleb, Dave Cobb & Gian Stone.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Stardust” di Zayn.

Ecco il testo della canzone “Stardust” di Zayn.

Pretty Christmas on a cardboard cup

I wait outside for you to pick me up

There’s somethin’ different in the way you touch

Different in the way you love

Different in the way you love

Feels like stardust

Floatin’ all around us

Shootin’ right across a

Big black sky

Feels like stardust

Fallin’ all around us

Funny how it found us

Maybe I, maybe I

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

I found perfume in a magazine

Oh-oh, oh-oh

Fall off places in the moonlit scene

Hey-hey-hey (Hey-hey-hey)

And I love to be there with you

And I love to be there with you

‘Cause you make anywhere at all

Feels like stardust

Floatin’ all around us

Shootin’ right across a

Big black sky

Feels like stardust

Fallin’ all around us

Funny how it found us

Maybe I, maybe I

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Feels like stardust

Floatin’ all around us

Shootin’ right across a

Big black sky

Feels like stardust

Fallin’ all around us

Funny how it found us

Maybe I, maybe I

Maybe I