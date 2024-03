Zayn Malik, l’ex eterno membro dei One Direction e il primo a decidere di abbandonare il gruppo, ha annunciato l’uscita imminente del suo nuovo album. Il cantante ha scelto di dare la notizia in prima persona attraverso il suo account Instagram con un video in cui parla della lavorazione del disco, anticipando ai suoi fan quello che potranno ascoltare, a breve:

Nel video, con una voce fuori campo, dichiara:

“Penso che l’intenzione dietro questo album sia che l’ascoltatore possa avere una visione più approfondita di me personalmente come essere umano. Le mie ambizioni, le mie paure… e il fatto che abbiano un legame con tutto ciò. Ed è per questo che è così crudo/diretto, sai?”

Che “raw” possa essere proprio il titolo del suo prossimo progetto? Ancora non è stato reso noto.

Poi continua:

“Ci sono solo io a scrivere questo. Non volevo che nessun altro si intromettesse tra me e la musica, tra la musica e le persone che la ascoltavano”

Un progetto curato a 360 gradi da Zayn Malik che vede l’album coprodotto da Dave Cobb, noto per il suo lavoro in tutto il paese e per i generi rock con artisti come Chris Stapleton, Brandi Carlile e Lady Gaga.

Il cantante ha scritto il suo primo con la nuova etichetta Mercury Records – per molti anni nella sua casa nella Pennsylvania – prima di coinvolgere il produttore vincitore del Grammy. E lui stesso racconta:

“Ciò che mi ha colpito di Zayn è stata la sua voce, puoi sentire amore, perdita, dolore, trionfo e umanità in essa. Mi sento come se questo disco stesse liberando il vetro dal suo spirito direttamente ai suoi fan. Zayn ha davvero creato il suo universo in questo disco, non ha davvero paura e parla direttamente dalla sua anima”

In attesa di scoprire il titolo e il singolo che lancerà la nuova era discografica, Zayn Malik è pronto a rimettersi in gioco nei prossimi mesi.