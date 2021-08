No Jojo è il singolo che promuove il primo disco di inediti di Baby Gang, Delinquente, uscito venerdì 27 agosto 2021. La traccia unisce insieme diversi sound, dalla house alla disco. E’ il nuovo singolo in radio dal giorno del rilascio del progetto di inediti.

Baby Gang, No Jojo, significato canzone

Il titolo della traccia cita lo slang “No JoJo” cioè “non scherzo” per raccontare spaccati della sua vita passata e di come essa stia cambiando grazie alla musica. Nell’album, sono numerose le citazioni al passato difficile del ragazzo (nato nel 2001) e di come la sua vita sua cambiata, in un gioco di specchi tra passato e presente, tra radici e futuro.

Nell’album, Baby Gang collabora con diversi colleghi come Morad, Capo Plaza (in Ma chérie), ElGrandeToto, J Lord, Sacky, Moro e Il Ghost.

Prima di “Delinquente“, Baby Gang aveva pubblicato un Ep di sette canzoni. Anche in quel caso, il rapper raccontava gli episodi che hanno segnato la sua adolescenza, accompagnato da diversi artisti come Omar, Escomar, Il Ghost, Neima Ezza e Rondo Da Sosa.

Baby Gang, No Jojo, audio canzone

Qui sotto l’audio della canzone, ascolta il brano in streaming

Baby Gang, No Jojo, testo canzone

No jojo

Zanga zanga zanga sotto le popo’

Non fare il loco, baby, no jojo

Halo baby, sono qui sotto

Guarda la coco, giacca no jojo

Zanga zanga zanga sotto le popo’

Non fare il loco, baby, no jojo

Halo baby, sono qui sotto

Guarda la coco, giacca no jojo

Giacca no jojo

E giacca no jojo

E giacca no jojo

Giacca no jojo

Giacca no jojo

Dance, trap, pop, rock

Drill, rap, chill, pop

Weed, cash, drug, Glock

Mistress, Miss Oh

La vita cambia, prima ero in gabbia

Ora la scena l’ho messa in gabbia, ehi

Il vero rapper, anzi due rapper

Il terzo no perché fai il gangster, ehi

Vendo g-g in zona, yah

Roba buona, yah

Prezzo buono, yah, yah

E fumo choco, GTA

C’è polizia, yah

Vendo g-g in zona, yah

Roba buona, yah

Prezzo buono, yah, yah

E fumo choco, GTA

C’è la po’, la polizia

Quando vedo luce blu

Corro via, ah

E c’è la po-po- la po, la polizia

Quando vedo luce blu

Corro via

No jojo

Zanga zanga zanga sotto le popo’

Non fare il loco, baby, no jojo

Halo, baby, sono qui sotto

Guarda la coco, giacca no jojo

Zanga zanga zanga sotto le popo’

Non fare il loco, baby, no jojo

Halo, baby, sono qui sotto

Guarda la coco, giacca no jojo

Giacca no jojo

E giacca no jojo

E giacca no jojo

Giacca no jojo

Giacca no jojo

E giacca no jojo

E giacca no jojo

Giacca no jojo

Giacca no jojo

Giacca no jojo

Ero povero, povero, così talmente povero

Che mamma lavorava anche se c’era lo sciopero

No, però, io non ritorno mai più povero

Se ritorno povero, galera o ricovero

Ero povero, povero, così talmente povero

Che mamma lavorava anche se c’era lo sciopero

No però, zero, non ritorno mai più povero

Se ritorno povero, galera o ricovero

La mia vita cambia non grazie al gabbio

Finché stai in Italia non concludi un cazz0

Tasse, pizzo e mafia, nessuno dice niente

È sempre Baby Ganga il vostro presidente

Alè, ho più palle, frate, di te

Io ne ho tre, una la do a te

Una alla tua tipa perché

No jojo

Zanga zanga zanga sotto le popo’

Non fare il loco, baby, no jojo

Halo, baby, sono qui sotto

Guarda la coco, giacca no jojo

Giacca no jojo

E giacca no jojo

E giacca no jojo

Giacca no jojo

Giacca no jojo

E giacca no jojo

E giacca no jojo

Giacca no jojo