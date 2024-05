Neve al sole è una canzone di Ultimo tratta dall’album “Altrove“, disponibile dal 17 maggio 2024. Un vero e proprio racconto in musica che il cantautore romano -con all’attivo 66 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e più di 1 miliardo di stream collezionati su Spotify- ha tracciato per raccontarsi in modo inedito, accompagnando per mano i suoi fan a scoprire quell’altrove che ognuno disegna in modo unico e custodisce dentro di sé. Qui sotto potete leggere testo e significato e ascoltare il brano.

E ti cerco dentro le strade

in quel posto che mi rimane

tra le cose vicine e lontane

ed è difficile

e ti cerco dentro ste case

quando esco e vado a mangiare

dagli amici e non mi rimane

niente se non te

Ti ricordi quella mia fase

ti ricordi quella mia frase

ora dimmi cosa rimane

neve al sole noi

E ti cerco dentro le strade

in quel posto che mi rimane

tra le cose vicine e lontane

ed è difficile

e i ricordi sembrano lame

che da tempo provo a schivare

che ne dici di dimenticare

provaci con me

E non so se con un’altra nel letto

saprei dirle lo stesso, non so

se andando nei nostri posti

a un’altra farei i discorsi che sai

E ti cerco dentro le strade

in quel posto che mi rimane tra le cose vicine e lontane

ed è difficile

Ti ricordi quella mia fase

ti ricordi quella mia frase

ora dimmi cosa rimane

neve al sole noi

E ti ho persa dentro le strade

c’eri tu e il tuo modo di fare

che ne dici di ricominciare

provaci con me

Ti ricordi quella mia fase

ti ricordi quella mia frase

ora dimmi cosa rimane

neve al sole noi

E non so se con un’altra nel letto

saprei dirle lo stesso, non so

se andando in quei nostri posti

a un’altra farei i discorsi che sai

Dove sei?

Perché non mi riconosci?

E con la mano mi sposti?

Dove sei?

Perché non siamo rimasti?

Ed hanno vinto i rimpianti

Neve noi

neve noi

E ti cerco dentro le strade

in quel posto che mi rimane

tra le cose vicine e lontane

ed è difficile