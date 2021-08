Baby Gang ha rilasciato oggi, 27 agosto 2021, il suo album di inediti, “Delinquente“. Tra le tracce presenti, anche “Ma chérie” che vede il featuring di Capo Plaza e la produzione di Hasa King Beats. Il pezzo è già ai vertici dei brano di tendenza nella sezione “Musica” su YouTube.

Ma chérie, Baby Gang feat. Capo Plaza, significato canzone

Nella canzone, si parla del successo conquistato e dell’invidia suscitata negli altri, disposti a cercare di dividere e allontanare le persone (“Mon chérie voglion dividerci ma non ci avranno, Resto easy, penso che, sì, ho fatturato più quest’anno, Bella Baby, ho pochi amici veri ora a fianco, E la mia baby me ne tiene trenta mila nel bagaglio”). Nel ritornello, c’è apertamente l’uso della marijuana e il passato che non se ne è andato del tutto (“Mio fratello ha tutto ciò che serve, Basta solo che apre la tracolla, yeah”)

Ma chérie, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare la canzone in streaming:

Ma chérie, video ufficiale

Vi aggiorneremo quando sarà disponibile il video ufficiale della canzone.

Ma chérie, Baby Gang feat. Capo Plaza, testo canzone

[Intro: Baby Gang]

Ma chérie, ‘sti figli di puttana

Voglion dividerci perché hanno visto la fama

Hanno visto Givenchy addosso a Baby Ganga

Strano, adesso dice che tengo il conto in banca

Ma non sanno, ma chérie, sogno rapine in banca

Lui sogna rapine, lei che lo sogna in gabbia

E la mia pussy vende weed ai tuoi amici za–

[Strofa 1: Baby Gang]

Ma chérie, ‘sti figli di puttana

Voglion dividerci perché hanno visto la fama

Hanno visto Givenchy addosso a Baby Ganga

Strano, adesso dice che tengo il conto in banca

Ma non sanno, ma Chérie, sogno rapine in banca

Lui sogna rapine, lei che lo sogna in gabbia

E la mia pussy vende weed ai tuoi amici zanza

Le mette nel Louis V, parla poco la tua parla

“Halo baby, come va?”, ogni sera mi chiama

Dice che son sparito da più di una settimana

Sono in giro con l’èquipe più di una settimana

E non dormo di notte, scrivo pеzzi coi Santana

Ero dentro, ora free, free, free, free, free

Prima non entravo lì, lì, lì, lì, lì

Ora regalo ai miеi, free, free, free, free, free

Per venire con i g-g-g-g-g

[Ritornello: Baby Gang]

Smoking marijua

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Smoking marijua

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Smoking marijua

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Smoking marijua

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

[Strofa 2: Capo Plaza]

Yeah-yeah, ah

Mon chérie voglion dividerci ma non ci avranno

Resto easy, penso che, sì, ho fatturato più quest’anno

Bella Baby, ho pochi amici veri ora a fianco

E la mia baby me ne tiene trenta mila nel bagaglio

Mio fra’ dentro, ora è free-free-free

Ma non può rischiare adesso, la vita è una bitch

Mon chérie ti porto in fondo, vieni giù con me

Non si può tornare indietro, non è come un film

Smoking hash, dry tech, California

Nella deckpack tutto ciò che sogno

Mio fratello ha tutto ciò che serve

Basta solo che apre la tracolla, yeah

Lei lo muove a tempo, si alza la temperatura

I miei fre’ in strada friggono come tempura

Oh mama, non vale la pena, corrono rischi

Solo con quello paga l’affitto, yeah, yeah

Marijuana (Brr)

Lei mi chiede di fumare ancora

Cento g, una settimana

Ho il lavoro che mi chiama (Che mi chiama)

Ma non voglio andare ora (No, no, no)

Ma chérie, yeah

[Ritornello: Baby Gang]

Smoking marijua

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Smoking marijua

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Smoking marijua

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Smoking marijua

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na