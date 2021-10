Niente è il titolo del nuovo singolo di Ultimo. L’annuncio è stato condiviso dallo stesso cantautore, pochi minuti fa su Instagram.

Il cantante ha tenuto, su Twitch, una diretta proprio oggi, per parlare del nuovo progetto (il disco “Solo” in uscita) e per raccontarsi insieme a Gianluca Gazzoli.

Il quarto disco di inediti del cantautore romano verrà pubblicato a circa due anni e mezzo di distanza dall’album precedente, Colpa delle Favole.

Dallo scorso 22 settembre 2021, l’album è disponibile in pre-order, per quanto riguarda le versioni CD e doppio LP bianco (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon) e le versioni Box doppio LP Deluxe e Box CD Deluxe, contenenti anche 17 tavole illustrate.

Solo sarà il primo album di Ultimo, prodotto con la sua etichetta discografica, la Ultimo Records, fondata nel settembre 2020, con la quale il cantautore ha già pubblicato il singolo 22 settembre (doppio Disco di Platino), il brano 7+3 (Disco d’Oro) e il singolo Buongiorno vita (Disco di Platino).

Pochi giorni fa, via Instagram, Ultimo aveva condiviso un lungo messaggio diretto ai suoi fan, invitando a dimostrare di essere se stessi fino in fondo, lato vulnerabile incluso: