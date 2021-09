A partire dal prossimo 22 ottobre, sarà disponibile, sulle piattaforme digitali e in formato fisico, il nuovo album di Ultimo che si intitolerà Solo.

Il quarto lavoro di inediti del cantautore romano arriverà a circa due anni e mezzo di distanza dall’album precedente, Colpa delle Favole.

Dal 22 settembre 2021, l’album è disponibile in pre-order, per quanto riguarda le versioni CD e doppio LP bianco (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon) e le versioni Box doppio LP Deluxe e Box CD Deluxe, contenenti anche 17 tavole illustrate.

Solo sarà il primo album di Ultimo, prodotto con la sua etichetta discografica, la Ultimo Records, fondata nel settembre 2020, con la quale il cantautore ha già pubblicato i singoli 22 settembre (doppio Disco di Platino), 7+3 (Disco d’Oro) e Buongiorno vita (Disco di Platino).

Ultimo: tutti i record

Prima di Solo, Ultimo ha pubblicato tre album in tre anni, dal 2017 al 2019, rispettivamente Pianeti (triplo Disco di Platino), Peter Pan (quintuplo Disco di Platino) e Colpa delle Favole (quadruplo Disco di Platino).

In questi anni, il cantautore romano, complessivamente, ha ottenuto 45 Dischi di Platino e 17 Dischi d’Oro, diventando anche l’artista italiano più giovane di sempre ad essersi esibito in uno stadio, nell’evento La Favola, che si è tenuto allo Stadio Olimpico, il 4 luglio 2019.

Altri record ottenuti da Ultimo sono i seguenti: nel 2019, l’album Colpa delle Favole è risultato il più venduto dell’anno in Italia, con Ultimo che è risultato anche l’artista più ascoltato in Italia su Spotify e Apple Music; sempre nel 2019, i tre album citati in precedenza sono apparsi contemporaneamente nella Top 10 della classifica FIMI degli album più venduti, un risultato ottenuto per la prima volta da un artista in Italia.

In totale, Ultimo ha venduto oltre due milioni di copie dei suoi dischi, superando il miliardo di stream su Spotify.

Nel 2022, Ultimo diventerà anche l’artista più giovane di sempre ad esibirsi in un tour negli stadi.