Ultimo curiosità: che titolo di studio ha il cantante

Niccolò Morixoni, in arte Ultimo, è nato a Roma il 27 gennaio del 1996. Ha sempre vissuto nella Capitale ed è qui che ha fatto le scuole. Oggi è uno degli artisti più di successo in Italia, le sue canzoni diventano sempre delle hit e ad ogni concerto registra sold out. Diventato padre da qualche mese, non tutti conoscono il suo percorso di studi e quale sia il suo titolo di studio.

Poco dopo aver annunciato che presto sarebbe diventato genitore, in una dolcissima lettera pubblicata all’allora suo futuro figlio, parlò della scuola e di come era lui da studente. Proprio il suo percorso scolastico è stata un’ispirazione per il nome d’arte scelto, un aneddoto sull’artista che non tutti sanno.

Cosa ha studiato Ultimo, le sue parole sulla scuola

Ultimo ha conseguito il diploma presso l’Istituto Magistrale Statale Giordano Bruno di Roma, ci ha messo due anni in più a concludere il percorso perché è stato bocciato due volte. Una cosa di cui non ha mai fatto mistero e di cui ha parlato in una vecchia intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, dove aveva spiegato come ha iniziato a sentire la sensazione di essere “ultimo”.

Sensazione che era nata già dalla scuola, poiché è stato bocciato due volte e quando frequentava la seconda, i suoi amici erano già in quarta. Per questo si sentiva “indietro rispetto agli altri”. Ma Ultimo ha parlato anche della sua esperienza scolastica nella lunga lettera al figlio Enea prima che nascesse: “(…) Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no”, lasciando intendere che a scuola era un alunno che preferiva non tare al centro dell’attenzione.

Ma Ultimo ha iniziato a studiare musica anche molto presto, aveva otto anni quando si è avvicinato al pianoforte e ha iniziato a studiare questo strumento al Conservatorio Santa Cecilia. A 14 anni iniziò a scrivere le prime composizioni e ha continuato a seguire lezioni di canto presso la Melody School. Nel 2018, quando aveva 22 anni ha partecipato al Festival di Sanremo, vincendo nella categoria “Nuove Proposte”, in quell’occasione si è fatto conoscere dal grande pubblico ed è iniziata la sua grande sfilza di successi.

Oggi è un cantante amatissimo anche e soprattutto per la sua grande umiltà, di lui piace non solo la musica ma l’essere un ragazzo semplice e vicino al suo pubblico. Sempre nella lunga lettera scritta ad Enea prima che nascesse, aveva parlato del suo futuro e di come gli sarebbe stato accanto in qualsiasi strada deciderà di intraprendere. Quel lungo post, all’epoca, ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte dei fan che hanno apprezzato come sempre la sua grande sensibilità. Il titolo di studio di Ultimo, dunque, è un diploma, dopo il liceo ha deciso di concentrarsi totalmente sulla musica.