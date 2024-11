La parte migliore di me è il nuovo brano di Ultimo pubblicato sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe, uscita a mezzanotte del 27 novembre 2024.

La canzone è una dedica a cuore aperto, intima, profonda e più che mai sentita a una nuova vita che sta per iniziare, caratterizzata da una melodia che intreccia il suono del pianoforte con l’intensità degli archi.

Capace come pochi di raccontare emozioni universali con la sua musica, il cantautore romano, in attesa del primogenito, gioca a immaginare, ancor prima di poterlo abbracciare, i tratti del piccolo e tra affettuosi contrasti si interroga su chi diventerà.

Con “La parte migliore di me”, il cantautore consegna ancora una volta il cuore in mano al pubblico e aggiunge un nuovo importante tassello al suo percorso artistico, che lo traghetta sempre più verso il live del prossimo anno.

Solo qualche settimana fa aveva festeggiato un traguardo storico, con l’annuncio del 10° Stadio Olimpico di Roma a soli 28 anni, la terza data romana del live 2025, terza tripletta estiva consecutiva nello stadio della sua città, un record che lo consacra come il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo.

Ecco il testo di “La parte migliore di me” di Ultimo.

Avrai preso da me se fuggirai dalla vita

Se ti perderai nel cuore di una sconosciuta

Non ti parlo ma scrivo, ti scrivo e riscrivo

Perché è dolce il pensiero che ci sei e nn ti vedo

E avrai preso da lei se sarai spesso contento

Se nel dubbio sorridi e non porterai un ombrello

Se cammini e nel mentre non ti guardi intorno

perché il mondo per te è solo quello che hai dentro

Avrai preso da me se dormirai spesso male

Se ti sveglierai presto senza sapere bene

se quella sensazione è normale sentirla

O sei solo tu che al mondo riesci ad averla

E avrei preso da lei se ti perdonerai spesso

Se avrai voglia di un film quando ti sentirai stanco

Iniziare a vederlo e lasciarsi stupire

Avrai preso da me se dormirai sul finale

Avrai preso da me, avrai preso da lei

Ho un labirinto nel cuore

Mi sa che sei tu la direzione perfetta per non perdermi più

E avrai preso da me, avrei preso da lei

Voglio lasciarti la parte migliore di me

E posso farlo soltanto qui dentro perché

Sei dentro questa canzone e dentro questa canzone

Io sono con te, con te, con te

Avrai preso da me se a scuola sarai distratto

Non ti auguro niente anzi ti auguro tutto

Scusa la confusione ma è bello così

Ho un labirinto nel cuore

E ti immagino qui, a regalarmi parole, risate

Anche pianti

Ma solo per me, vorrei prenderti il cielo, foreste, dipinti

Pregherò perché tu possa sempre sentirti

Avrai preso da me, avrai preso da lei

Ho un labirinto nel cuore

Mi sa che sei tu la direzione perfetta per non perdermi più

E avrai preso da me, avrei preso da lei

Voglio lasciarti la parte migliore di me

E posso farlo soltanto qui dentro perché

Io vivo nelle canzoni, dentro questa canzone

Tu vivi con me, con me, con me

Tu vivi con me, con me, con me.