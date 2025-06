Qui bimbo tenerissimo, oggi uno dei cantanti italiani più amati: riuscite a capire chi è?

Il primo piano condiviso ritrae un bambino tenerissimo dallo sguardo profondo e un sorriso appena accennato. Un bimbo che oggi è un cantante famosissimo che riempie gli stadi, uno dei cantautori più apprezzati dal pubblico e anche dagli addetti ai lavori. Immaginare che sarebbe diventato un’artista affermato non era prevedibile, ma è evidente che nel suo Dna c’è sempre stata la musica e la determinazione ad emergere. Nonostante qualche piccolo ostacolo, che ha superato brillantemente, alla fine è riuscito a trovare la sua strada grazie ai fan che hanno compreso la sua musica.

Chi lo segue avrà sicuramente capito di chi si tratta. Certo oggi è un’artista di successo. diventato papà solo da qualche mese, ma è evidente che ha lo stesso sguardo di quando era bambino: occhi vispi, ma anche quell’aria malinconica che lo caratterizza come cantautore. Lo avete riconosciuto? Capire chi è davvero è facile, anche perché oggi è molto famoso e ha un vasto seguito di sostenitori. Appena esce un suo nuovo album e singolo conquista le vette delle classifiche anche se non ama fare promozioni.

Si affida soprattutto ai social e alle piattaforme streaming dove i fans rispondono sempre positivamente. Se si osserva attentamente lo scatto si riesce ad indentificare di chi si tratta. L’immagine è stata condivisa dall’artista sul suo account Instagram e rivela la sua nostalgia per il passato. Ha vissuto un’infanzia serena insieme ai suoi fratelli e ai genitori, che oggi sono separati ma hanno mantenuto un rapporto civile per salvaguardare la loro famiglia. Ecco chi è il bambino in foto.

Il bambino in foto? E’ un cantante molto famoso

Ma chi è il bambino in foto? E’ un cantate molto famoso, prossimo a debuttare con un tour negli stadi che è andato sold out in poche ore. Si tratta di Ultimo. Dallo Stadio Olimpico o San Siro e non solo Ultimo è pronto a tornare live, e a cantare con i suoi tantissimi fans. Inoltre ha annunciato che il prossimo anno sarà protagonista di un grande evento, ma ad oggi non ci sono dettagli in merito. Il successo lo ha travolto, ma lui ci tiene a ricordare sempre le sue origini e appena ne ha l’occasione torna nel quartiere periferico di Roma dov’è cresciuto e dove gli è stato dedicato anche un parchetto.

Nel 2019 ha partecipato a Sanremo ed è arrivato secondo, un traguardo che lo rese protagonista di una serie di polemiche soprattutto con la stampa. In quel momento non facile i fans gli mostrarono tutto il loro affetto e sostegno. Oggi ha all’attivo milioni di dischi venduti, premi e riconoscimenti, e concentra le sue attenzioni soprattutto nei confronti dei fans, con cui condivide ogni successo.

Ultimo Live Stadi 2024 il disco più venduto in Italia

In attesa di tornare a cantare dal vivo Ultimo festeggia il successo di ULTIMO LIVE STADI 2024, che nel giro di pochi giorni dalla sua uscita si è conquistato il titolo di disco live più venduto: “ULTIMO LIVE STADI 2024 è il disco più venduto in Italia!!! Mi dicono dalla regia che non succedeva da 6 anni che il disco live di un artista italiano andasse primo in classifica. “Un’anomalia per il mercato!” Testuali parole del buon Felix.” Ha scritto il cantante romano sui social.

Ultimo ha poi ringraziato i fans, a cui è sempre molto grato: “Io so bene che lì fuori ci siete voi. Che abbracciate le mie canzoni vecchie o nuove che siano…. Sempre con lo stesso trasporto e amore. GRAZIE. Adesso però testa al tour, mi sto preparando a 2 anni da togliere il fiato. Pronti. Insieme.”