Miley Cyrus, il nuovo disco Endless Summer Vacation esce il 10 marzo 2023

Dopo il trionfo di Capodanno con lo speciale musicale di NBC Miley’s New Year’s Eve Party e l’annuncio del nuovo singolo in rotazione, Miley Cyrus si prepara ad un 2023 di successi col nuovo disco di inediti annunciato in queste ore. Endless Summer Vacation, questo il titolo del nuovo album, sarà disponibile in tutto il mondo il prossimo 10 marzo 2023.

Endless Summer Vacation, l’ottavo disco di inediti firmato da Miley Cyrus, arriva a due anni dal successo di “Plastic Hearts” e pochi mesi dopo il suo terzo disco live, Attention: Miley Live, registrato il 12 febbraio 2022 all Crypto.com Arena di Los Angeles e rilasciato dall’artista il 1° aprile scorso.

A fare da traino al nuovo disco ci penserà tra una manciata di giorni il singolo Flowers, in uscita in digitale e in rotazione radiofonica dal 13 gennaio 2023, come annunciato dalla stessa popstar proprio in occasione dello speciale di Capodanno.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo lavoro? La curiosità è tanta e ad oggi sappiamo ben poco, se non che le nuove canzoni ci mostreranno una Miley Cyrus più forte e sicura di sé. I nuovi brani rifletteranno la forza che la giovane artista ha trovato concentrandosi sul suo benessere fisico e mentale.

Endless Summer Vacation è stato registrato a Los Angeles e prodotto dalla stessa Cyrus con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made It e Tyler Johnson. Quella che sarà una vera e propria personale lettera d’amore alla città californiana ha già un copertina molto interessante, una foto di Miley Cyrus scattata dalla fotografa Brianna Capozzi senza l’uso di alcun effetto speciale.

ENDLESS SUMMER VACATION. THE ALBUM. MARCH 10. pic.twitter.com/JUgcadUiGF — Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 5, 2023

La tracklist del disco è ancora avvolta dal massimo riserbo e i pre-ordini non sono ancora partiti, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno nuovi dettagli su questo attesissimo ritorno di una delle popstar più apprezzate del panorama mondiale.