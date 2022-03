Miley Cyrus ha annunciato l’uscita del suo primo disco dal vivo. Si intitola “Attention: Miley Live” e sarà disponibile dal 1 aprile 2022.

E’ stata la stessa cantante a svelare la novità, attraverso il suo account Twitter:

“I miei fan mi hanno chiesto un album dal vivo per molto tempo e sono così entusiasta di darglielo! Questo spettacolo è stato curato DAI fan PER i fan!”

La raccolta di 20 canzoni include le nuove tracce inedite, “Attention” e “You”, oltre a versioni live dei mega-hit “Party In The U.S.A.”, “The Climb”, “Wrecking Ball” e altro ancora.

Miley Cyrus ha anticipato, per la prima volta, l’album durante il suo set al Lollapalooza in Brasile, tenutosi il fine settimana scorso. Per l’occasione, ha dedicato il suo concerto a Taylor Hawkins, scomparso poco prima del live previsto a Bogotà venerdì sera.

“Ho chiesto al mio pubblico quali canzoni vorrebbero vedermi esibire ai prossimi spettacoli e questa è la scaletta che voi avete creato! Dalle cover preferite dai fan ad alcune delle mie canzoni più vecchie, alle canzoni più recenti, ai brani originali inediti “You” e Attention!”. Quest’anno stavo facendo un numero minimo di spettacoli dal vivo e volevo che il numero MASSIMO di fan potesse sentire me DAL VIVO! Questo album non sarebbe possibile senza la mia band e la mia troupe! Grazie a tutti coloro che sono venuti a vedere il mio spettacolo e a tutti coloro che non sono riusciti a farcela QUESTO ALBUM È PER VOI! VI VOGLIO BENE!”

Ecco, a seguire, la tracklist ufficiale di “Attention: Miley live” composta da 20 tracce:

1. ‘Attention’

2. ‘We Can’t Stop’ X ‘Where Is My Mind?’

3. ‘Plastic Hearts’

4. ‘Heart Of Glass’

5. ‘4×4’

6. ‘(SMS) Bangerz’

7. ‘Dooo It!’

8. ’23’

9. ‘Never Be Me’

10. ‘Maybe’

11. ‘7 Things’

12. ‘Bang Bang’ X ‘See You Again’

13. ‘Jolene’

14. ‘High’

15. ‘You’

16. ‘Like A Prayer’

17. ‘Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)’

18. ‘The Climb’

19. ‘Wrecking Ball’ X ‘Nothing Compares 2 U’

20. ‘Party In The USA’