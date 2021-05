Anche in Italia, finalmente, si parla di una serata evento che possa testare la situazione contagi in un luogo al chiuso, discoteca o club. La proposta è arrivata nelle score ore e vedrebbe il Fabrique come luogo prescelto.

Poco fa, il sindaco di Milano Beppe Sala, via Facebook, ha raccontato e confermato la proposta arrivata che ha deciso di accogliere e sostenere.

A Milano, a fine maggio al Fabrique, potrebbe svolgersi il primo evento-test in Italia di riapertura dei locali e club al chiuso. È la proposta che mi è stata presentata dalle associazioni di settore SILB, CFC, ADJ e SILS nel corso di due incontri molto utili; una richiesta che ho accolto e che ho deciso di sostenere, dopo averne interessato il Prefetto. La abbiamo sottoposta al Governo e al CTS, perché il mondo dell’intrattenimento musicale, così come quello dello spettacolo e della cultura devono poter ripartire presto e soprattutto in sicurezza. Diverse città europee hanno già sperimentato il riavvio di appuntamenti Covid-free, con buoni risultati. Milano è pronta a mettersi alla prova e a dimostrare che si può riaprire a concerti e a eventi di intrattenimento e culturali nel rispetto delle regole. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questa proposta. E faremo quanto è nelle nostre possibilità perché possa realizzarsi. Milano vuole riaprire ai giovani, alla possibilità di stare insieme in modo consapevole e corretto. Cioè in sicurezza.

Se per l’Italia sarebbe Milano la città in cui poter testare, a inizio maggio Liverpool aveva provato un weekend come test. I clienti dovevano esibire un test negativo e potevano ballare senza mascherina e distanziamento, per poi sottoporsi ad un tampone successivo.

Prima di Liverpool, anche Barcellona, ad aprile, si era messa alla prova per dare respiro al settore dell’intrattenimento, durante colpito dalla pandemia. E i risultati erano stati ottimi.

A distanza di un mese dallo svolgimento dell’evento live, sono stati ufficializzati i risultati di questa ricerca che ha portato dati ben oltre il rassicurante.

“Non ci sono segnali” di infezioni da coronavirus. Questo il commento degli organizzatori, annunciato oggi. Anche se i partecipanti hanno ballato senza rispettare la distanza tra l’uno e l’altro, hanno dovuto indossare la mascherina ma finora “non vi è alcun segno che suggerisca che una trasmissione sia avvenuta all’interno dell’evento“, aveva annunciato Josep Maria Llibre, medico, in conferenza stampa.