Close My Eyes è il nuovo singolo di Lous and The Yakuza con Suki Waterhouse, uscito il 23 ottobre 2026 e già in rotazione su RTL 102.5.

Close My Eyes, il nuovo singolo di Lous and The Yakuza con Suki Waterhouse, è uscito il 23 ottobre 2026 e ha già trovato spazio nella selezione settimanale New Hit di RTL 102.5. La collaborazione tra il duo e l’artista britannica porta in rotazione una ballata che, fin dal titolo, segna un cambio di registro rispetto a buona parte del pop italiano di questo periodo.

Una ballata scritta e cantata insieme a Suki Waterhouse

Il dato più rilevante di Close My Eyes — e quello che distingue questa uscita da una semplice operazione di featuring — è che Suki Waterhouse ha co-scritto il brano oltre ad interpretarlo. Non si tratta quindi di una voce ospite aggiunta in post-produzione, ma di una collaborazione che nasce già in fase compositiva. Questo tipo di coinvolgimento cambia il peso artistico della presenza dell’artista britannica: il brano è costruito con lei, non semplicemente su di lei.

La canzone viene descritta come una ballata maestosa, una definizione che suggerisce un’architettura sonora ampia, probabilmente lontana dall’urgenza ritmica di certi singoli da classifica. Per Lous and The Yakuza, questo tipo di scelta ha una sua coerenza: il duo ha sempre mostrato interesse per le sfumature emotive più che per la costruzione di brani ottimizzati per lo streaming rapido.

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Suki Waterhouse: chi è l’artista britannica nel brano

Per chi non la seguisse già, Suki Waterhouse è un’artista britannica che negli ultimi anni ha costruito una carriera musicale sempre più solida, affiancando l’attività di attrice a quella di cantautrice. La sua presenza in Close My Eyes dei Lous and The Yakuza non è un semplice prestito di notorietà: come confermato dai canali ufficiali, ha contribuito alla scrittura del testo, portando una prospettiva che si integra con quella del duo.

La scelta di collaborare con un’artista internazionale di questo profilo è indicativa di dove si muove oggi il progetto Lous and The Yakuza: fuori dai confini del mercato italiano, in dialogo con una scena pop anglofona che ha nella scrittura collaborativa uno dei suoi punti di forza.

Il singolo in rotazione su RTL 102.5

L’ingresso di Close My Eyes nella selezione New Hit di RTL 102.5 rappresenta un passaggio concreto nella visibilità del brano sul mercato italiano. RTL 102.5 è uno degli spazi radiofonici più ascoltati in Italia, e la New Hit settimanale funziona come vetrina per i singoli che le label e i team artistici puntano a portare in rotazione stabile. Essere selezionati in quella lista significa avere accesso a un pubblico generalista che va ben oltre la fanbase già acquisita.

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Per una ballata come quella che Lous and The Yakuza propongono con Suki Waterhouse, il formato radiofonico è particolarmente adatto: i brani lenti e costruiti su melodie vocali forti tendono a reggere bene l’ascolto passivo tipico della radio, spesso meglio di quanto non facciano i pezzi più ritmici che invece performano meglio su piattaforme come TikTok o nelle playlist di Spotify.

Cosa significa questa uscita nel contesto del duo

Guardando il singolo nel suo insieme, Close My Eyes di Lous and The Yakuza con Suki Waterhouse funziona su più livelli: è una collaborazione internazionale costruita su basi solide dal punto di vista compositivo, è una ballata che punta sulla qualità vocale e melodica piuttosto che sull’impatto immediato, ed è un brano che trova già spazio in una delle rotazioni radiofoniche più importanti d’Italia.

Uscito il 23 ottobre 2026, il brano arriva in un momento in cui il mercato musicale italiano mostra una certa apertura verso i featuring internazionali costruiti con cura, non semplicemente assemblati per ragioni di marketing. Se Close My Eyes riuscirà a consolidarsi in rotazione nelle prossime settimane, sarà un segnale interessante su quanto questo tipo di approccio — ballata, scrittura condivisa, artista britannica — funzioni anche sul pubblico mainstream italiano.

Per approfondire la collaborazione e ascoltare il brano, il riferimento ufficiale è disponibile sui canali di Sounds and Stage, che ha seguito l’uscita fin dal giorno del rilascio. Il brano resta ora da seguire nelle prossime rilevazioni radiofoniche per capire se la selezione RTL si tradurrà in una presenza stabile o resterà circoscritta alla finestra di lancio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.