Il concerto di Angela Hewitt a Padova del 29 ottobre 2026 ha riportato al centro dell’attenzione una delle questioni più vive nell’interpretazione pianistica contemporanea: come si suona Bach oggi, su uno strumento che Bach non ha mai conosciuto, senza tradire né il testo né l’ascoltatore. La pianista canadese, riconosciuta a livello internazionale come una delle massime interpreti del repertorio bachiano, ha offerto al pubblico veneto una serata che vale la pena raccontare anche a distanza di qualche giorno, proprio perché il lavoro di Hewitt su Bach non si esaurisce in una singola data di calendario.

Chi è Angela Hewitt e perché Bach è il centro della sua carriera

Angela Hewitt è pianista canadese, membro della Royal Society of Canada e titolare di sette lauree honoris causa. Non si tratta di riconoscimenti puramente accademici: riflettono una carriera costruita con rigore metodologico e una presenza discografica consistente, in particolare per l’etichetta Hyperion Records, con cui ha registrato l’integrale delle principali opere per tastiera di Bach. Quel ciclo discografico, distribuito in più volumi nel corso degli anni, è diventato un riferimento per chi studia e per chi ascolta.

Nel settembre del 2016 Hewitt ha avviato il progetto chiamato Bach Odyssey: una serie di 12 recital dedicati all’integrale delle opere per tastiera di Bach, conclusasi nel 2022. Un’impresa che pochi pianisti hanno affrontato nella sua interezza, e che richiede non solo padronanza tecnica ma una visione coerente e sostenuta nel tempo. Il fatto che Hewitt abbia portato a termine il ciclo nell’arco di sei anni, mantenendo una presenza concertistica internazionale parallela, dice qualcosa sulla solidità del suo approccio.

Nel 2020 ha ricevuto la Medaglia Bach della città di Lipsia, un riconoscimento che nella sua storia diciassettennale non era mai stato assegnato a una donna. Lipsia — la città in cui Bach ha lavorato per quasi trent’anni, dove è sepolto nella Thomaskirche — non è una sede simbolica qualunque: è il luogo da cui quella medaglia ha un peso specifico diverso da qualsiasi altro premio.

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Il concerto del 29 ottobre a Padova

La serata padovana si è tenuta giovedì 29 ottobre 2026 alle 20:45. Hewitt ha eseguito opere per tastiera di Bach, confermando una presenza che per il pubblico del Veneto rappresenta un appuntamento con uno standard interpretativo difficilmente replicabile nel breve periodo.

Ciò che distingue Hewitt da molti altri pianisti che si avvicinano a Bach non è semplicemente la competenza tecnica — data per acquisita a certi livelli — ma la coerenza della prospettiva. Suonare Bach sul pianoforte moderno significa fare scelte continue: di articolazione, di dinamica, di fraseggio, di pedalizzazione. Ogni scelta è anche una dichiarazione di intenzione su come si intende il rapporto tra lo strumento storico e quello contemporaneo. Hewitt non ha mai nascosto di lavorare su questi problemi in modo consapevole, e la discografia con Hyperion ne è la documentazione più accessibile.

Vale la pena ricordare che il dibattito sull’esecuzione bachiana al pianoforte non è mai davvero chiuso. Da un lato c’è la tradizione del clavicembalo e del fortepiano, con le sue implicazioni filologiche; dall’altro c’è la linea che da Glenn Gould in poi ha rivendicato la legittimità del pianoforte moderno come strumento pienamente adeguato a Bach, a patto di avere una visione chiara. Hewitt si colloca in questa seconda tradizione, ma con una consapevolezza storica che la separa da chi usa Bach semplicemente come materiale per dimostrazioni virtuosistiche.

La Bach Odyssey come progetto editoriale e artistico

Il ciclo Bach Odyssey, avviato nel 2016 e concluso nel 2022, merita una riflessione separata perché non è stato solo un progetto concertistico. Ha funzionato anche come dichiarazione programmatica: suonare l’integrale bachiana in dodici recital significa costruire una narrazione, stabilire un ordine, fare emergere relazioni tra opere che normalmente vengono eseguite in isolamento.

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Le Variazioni Goldberg, le Partite, i Preludi e Fughe del Clavicembalo ben temperato, le Suites inglesi e le Suites francesi: ognuna di queste raccolte ha una logica interna, ma messe in sequenza in un ciclo pluriennale assumono un significato diverso. Hewitt ha lavorato su questo livello di lettura, e la registrazione integrale per Hyperion è il risultato documentato di quel lavoro.

Per chi vuole approfondire la discografia e il calendario delle prossime esibizioni, il punto di riferimento diretto è il sito ufficiale di Angela Hewitt, dove sono disponibili sia la biografia estesa sia le date dei concerti futuri.

Perché questo tipo di concerto conta nel panorama live attuale

Il mercato dei concerti di musica classica attraversa una fase di ridefinizione: i grandi nomi continuano ad attrarre pubblico, ma il repertorio bachiano eseguito al pianoforte occupa una nicchia specifica, seguita da ascoltatori che spesso hanno già una familiarità con le registrazioni e vengono a misurare la distanza tra disco e sala. È un pubblico esigente, e Hewitt lo sa.

Il fatto che una pianista del suo profilo — con la Medaglia Bach di Lipsia, sette lauree honoris causa, l’integrale discografica e il ciclo Bach Odyssey alle spalle — si esibisca in una città come Padova non è scontato. Significa che il circuito concertistico italiano, almeno in alcune sue articolazioni, riesce ancora ad attrarre artisti di questo livello fuori dai grandi centri. È un dato che vale la pena registrare, indipendentemente da qualsiasi retorica sulla vitalità della musica classica in Italia.

Quello che rimane, dopo una serata con Angela Hewitt e Bach, è la sensazione che certe opere richiedano semplicemente tempo — tempo per essere studiate, tempo per essere eseguite, tempo per essere ascoltate. La Bach Odyssey ha preso sei anni. Le registrazioni per Hyperion ne hanno richiesti molti di più. Il concerto di Padova è durato una serata. Il rapporto tra queste scale temporali è già, di per sé, una lezione su come funziona l’interpretazione musicale seria.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.