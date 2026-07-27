Ravello Summer 2026: Jordi Savall e la prassi barocca riscrivono l’Orfeo nel Giardino di Klingsor

L’Orfeo di Monteverdi a Ravello con Jordi Savall e Le Concert des Nations nel Giardino di Klingsor: prassi barocca e capolavoro del Seicento.

L’Orfeo di Monteverdi a Ravello: Jordi Savall incanta il Giardino di Klingsor

Quindici minuti di ritardo che, invece di spazientire il pubblico, hanno già detto tutto. Sabato 11 luglio 2026, al Belvedere di Villa Rufolo, il concerto dell’Orfeo di Claudio Monteverdi è slittato dalle 20:00 alle 20:15 per un motivo preciso: permettere l’accordatura degli strumenti antichi. Un dettaglio tecnico, certo, ma anche il primo segnale inequivocabile di cosa stesse per succedere. Perché quando si parla di Orfeo Monteverdi Ravello con Jordi Savall sul podio, ogni gesto — anche il più piccolo — racconta qualcosa di più grande. L’appuntamento, inserito nel cartellone della 74ª edizione del Ravello Festival, si è rivelato uno degli eventi più attesi dell’estate musicale italiana, e non a caso: si trattava di un’esclusiva italiana con il maestro catalano.

Il Giardino di Klingsor come non lo avevi mai sentito

C’è un motivo per cui il Belvedere di Villa Rufolo viene chiamato il Giardino di Klingsor. Secondo la tradizione, fu proprio Richard Wagner a riconoscere in queste terrazze affacciate sul Tirreno il giardino incantato che cercava per il suo Parsifal. Un luogo che porta con sé strati di storia, suggestione e memoria musicale europea. Portarci l’Orfeo di Monteverdi — opera nata a Mantova nel 1607 e considerata uno dei capisaldi assoluti del repertorio occidentale — non è una scelta banale. È una dichiarazione di intenti.

Il Ravello Festival 2026, che si estende dal 4 luglio al 5 settembre, ha costruito la sua programmazione estiva intorno a momenti di questo calibro. E l’11 luglio ha rappresentato uno di quei picchi che il pubblico ricorda a lungo. Il connubio tra un luogo così carico di simbolismo e un capolavoro del primo Seicento musicale ha creato una cornice difficile da replicare altrove.

Jordi Savall, Le Concert des Nations e La Capella Reial de Catalunya: un cast da brividi

Al centro di tutto, naturalmente, c’è lui: Jordi Savall, il maestro catalano che da decenni è un punto di riferimento assoluto per la prassi storicamente informata. Sul podio del Belvedere di Villa Rufolo ha guidato due ensemble di primissimo piano: Le Concert des Nations e La Capella Reial de Catalunya, entrambi strettamente legati alla sua visione artistica e alla sua carriera.

Il cast dei solisti ha completato un quadro di altissimo livello. Sara Mingardo, contralto di fama internazionale, e Furio Zanasi, baritono da sempre associato al repertorio antico, hanno dato voce ai personaggi monteverdinani con quella combinazione di rigore filologico e comunicativa immediata che il pubblico di Ravello ha accolto con entusiasmo. Una serata, quella dell’11 luglio, che ha confermato come la scelta della Fondazione Ravello di puntare su un’esclusiva italiana con Savall fosse tutt’altro che casuale.

Quattrocentodiciannove anni dopo Mantova: perché l’Orfeo tiene ancora banco

L’Orfeo di Monteverdi debuttò a Mantova nel 1607, davanti alla corte dei Gonzaga. Erano altri tempi, altri spazi, altri strumenti. Eppure, quasi quattro secoli e mezzo dopo, questa partitura continua ad accendere il dibattito tra musicologi, direttori e appassionati. Perché? Perché è un’opera che non invecchia: il mito di Orfeo ed Euridice, il potere della musica di attraversare i confini tra vita e morte, la perdita inevitabile — sono temi che parlano a chiunque, in qualsiasi epoca.

Portare questo capolavoro a Ravello, in forma di concerto, significa anche fare una scelta interpretativa precisa. Niente scenografie elaborate, niente costumi di scena: la musica deve bastare a sé stessa, deve riempire lo spazio e costruire le immagini nella mente di chi ascolta. Con Savall e i suoi ensemble, quella scommessa è stata vinta.

Immagine generata con AI

Per approfondire la storia e il contesto dell’opera, è utile consultare l’analisi de Le Salon Musical, che ricostruisce con dettaglio la serata e il suo significato nel panorama festivaliero italiano. Allo stesso modo, il programma completo del Ravello Festival 2026 è disponibile sul sito ufficiale della Fondazione Ravello, dove si trovano tutte le informazioni sugli appuntamenti fino al 5 settembre.

Il dettaglio che non è passato inosservato: quei 15 minuti di attesa

Torniamo a quel quarto d’ora di ritardo, perché merita una riflessione. In un’epoca in cui tutto corre veloce, in cui i tempi si comprimono e la pazienza è una risorsa sempre più rara, fermarsi ad aspettare che gli strumenti antichi raggiungano la loro accordatura è un atto quasi controcorrente. È un modo di dire al pubblico: siamo qui per fare le cose per bene, non per fare le cose in fretta.

Chi era presente al Belvedere di Villa Rufolo quella sera ha capito immediatamente il messaggio. E quel piccolo gesto di rispetto verso la musica — verso la sua complessità, verso i suoi tempi — ha contribuito a creare l’atmosfera giusta ancor prima che le prime note dell’Orfeo risuonassero tra le terrazze che ispirarono Wagner.

Ravello Festival 2026: un’estate che tiene banco

L’appuntamento con l’Orfeo Monteverdi a Ravello è stato solo uno dei momenti clou di un festival che si estende per oltre due mesi, dal 4 luglio al 5 settembre 2026. La 74ª edizione si conferma come uno degli eventi culturali più importanti del Sud Italia, capace di attrarre artisti di caratura internazionale e pubblici esigenti da tutto il mondo.

La formula del Ravello Festival — grandi nomi, location straordinaria, programmazione che spazia dalla musica antica al contemporaneo — continua a funzionare proprio perché non scende a compromessi sulla qualità. Portare Jordi Savall con Le Concert des Nations e La Capella Reial de Catalunya per un’esclusiva italiana sull’Orfeo di Monteverdi è esattamente il tipo di scommessa che questa manifestazione sa fare e sa vincere.

Tra le terrazze che ispirarono Wagner, con gli strumenti antichi finalmente accordati e il cielo della Costiera Amalfitana come fondale naturale, il mito di Orfeo ha ritrovato il 11 luglio 2026 una voce potente e precisa. E il pubblico del Belvedere di Villa Rufolo, quella sera, ne è stato il testimone privilegiato. Il Ravello Festival ha ancora oltre un mese di programmazione davanti a sé: difficile immaginare che riesca a superare questa serata, ma la sfida è aperta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.