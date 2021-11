Che Halloween sia alle spalle ormai è un dato di fatto e ce lo ricorda anche il calendario. Ma Mariah Carey ci tiene a ribadirlo a gran voce, con un video creato ‘ad hoc’, già diventato virale sui social. Il motivo è sempre: con la fine della notte delle streghe, in America parte il conto alla rovescia per il Giorno del Ringraziamento (che cade l’ultimo giovedì di novembre) e per le festività Natalizie. “All i want for Christmas is you” vi ricorda qualcosa? Esattamente, è già il momento di spolverare la celebre hit delle feste.

Mariah Carey, in un abito glitterato rosso, apre la porta verso una gradinata dove sono posate tre zucche che riportano la scritta “It’s not time”. E via di colpi con una mazza da baseball contro la scritta “Not”. It’s time, è l’ora. Per cosa? Per inizia con “All I want for Christmas is you” che risuona con i campanellini iniziali del pezzo e alcune immagini della cantante -felicissima- tra atmosfere festose.

E poi c’è una scritta che anticipa l’arrivo di una sorpresa, di un regalo per i fan, previsto per il 5 novembre 2021. Cosa accadrà ancora non è stato svelato ma sicuramente riguarderà questo pezzo… Non ci resta che aspettare.

Il motivo dell’entusiasmo della Carey per l’arrivo delle festività natalizia è sicuramente collegato al conto in banca. Due anni fa, la cantante è riuscita nella storica impresa di conquistare il primo posto della Billboard Hot 100.

Con questo risultato, Mariah Carey è entrata infatti nel Guiness dei Primati come artista con il maggior numero di settimane in vetta alla Hot 100 Chart di Billboard (80 complessive) e con il maggior numero di hit alla numero uno (18).

Pensate chela canzone, fino ad allora non aveva mai superato la numero 3 della classifica Billboard, ma aveva ispirato decine di cover e, nel 2018, persino un tour (All I Want for Christmas Is You: A Night of Joy and Festivity) che aveva toccato gli Stati Uniti, il Canada e alcune città d’Europa (Italia esclusa).

Manca meno di due mesi al Natale 2021 e Mariah Carey è già pronta a risuonare…