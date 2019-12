Mariah Carey ce l'ha fatta: All I want for Christmas is you conquista la numero uno nella classifica dei singoli statunitense

Di Alberto Muraro lunedì 16 dicembre 2019

Dopo ben 25 anni dalla sua pubblicazione, All I Want for Christmas is you di Mariah Carehy ottiene la numero uno nella classifica Billboard dei singoli statunitense.

E alla fine Mariah Carey ce l'ha fatta. All I Want for Christmas is you, come da previsioni, ha conquistato questa settimana la posizione numero uno nella classifica dei singoli statunitense, stilata settimanalmente da Billboard.

La conferma è arrivata pochissimi minuti fa tramite i profili social di Billboard, che ha annunciato la notizia rapidamente ripresa anche dalla diretta interessata su Twitter. "Ce l'abbiamo fatta" queste le parole di Mariah Carey, che con questo risultato infrange un altro (anzi l'ennesimo) record di carriera.





.@MariahCarey's "All I Want For Christmas Is You" is officially No. 1 on the #Hot100 for the first time this week, 25 years after its release.

— Billboard Charts (@billboardcharts) December 16, 2019

We did it 😭❤️🐑🎄🦋 https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

Con questo risultato, Mariah Carey entra infatti nel Guiness dei Primati come artista con il maggior numero di settimane in vetta alla Hot 100 Chart di Billboard (80 complessive) e con il maggior numero di hit alla numero uno (18).

All I Want for Christmas is you di Mariah Carey, come saprete, è il singolo più celebre estratto da Merry Christmas, il primo disco natalizio dell'artista statunitense pubblicato nel 1994. Il brano in questione si è trasformato nel corso degli anni in un vero proprio must della stagione natalizia nonché colonna sonora di centinaia di film e servizi televisivi a tema.

La canzone, che fino ad oggi non aveva mai superato la numero 3 della classifica Billboard, ha ispirato decine di cover e, lo scorso anno, persino un tour (All I Want for Christmas Is You: A Night of Joy and Festivity) che aveva toccato gli Stati Uniti, il Canada e alcune città d'Europa (Italia esclusa).

Il brano era inoltre stato inserito in Merry Christmas II You, una speciale riedtion del disco originale contenente una nuova versione del pezzo. All I Want for Christmas is you, fra le altre, era stata rimaneggiata anche in collaborazione con Justin Bieber e inserita nell'album di quest'ultimo, Under the mistletoe.