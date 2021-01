Michele Bravi torna il radio dal 22 gennaio 2021 con il nuovo singolo “Mantieni il bacio” che anticipa l’uscita dell’album “La geografia del buio”, disponibile dal 29 gennaio prossimo.

C’è molta attesa per il pezzo, secondo estratto dal disco dopo la delicata e profonda “La vita breve dei coriandoli“, presentata nel maggio 2020, durante la sua partecipazione ad Amici Speciali di Maria De Filippi.

Così viene raccontata la nuova canzone:

Un brano incredibilmente intenso in cui si percepisce tutta la necessità del cantante di esprimere l’amore ricevuto, quell’amore che l’ha salvato e ricondotto alla realtà in un momento in cui la quotidianità era diventata scura, difficile da sopportare.

Michele Bravi racconta la nascita di questo inedito, scelto come secondo singolo:

“Il bacio è l’immagine che, più di ogni altra, trasforma il male in pittura d’oro e la cicatrice del trauma in una poesia. Nel bacio si incontrano il luogo della parola e quello del corpo. Baciarsi nel buio significa trattenersi ancorati al presente, al reale e non perdersi in un fumo di nebbia e dolore ingombrante.”

Il brano è scritto da Federica Abbate, Cheope e Massimo Recalcati, la produzione è affidata a Francesco Katoo Catitti con il supporto dell’ingegnere del suono Gijs Van Klooster (Joep Beving) e la voce di Michele è accompagnata, al pianoforte, da Andrea Manzoni.

Vi terremo aggiornati con testo, audio e video della canzone non appena disponibili.

Nelle settimane scorse, prima dell’annuncio ufficiale dei 26 cantanti Big in gara a Sanremo 2021, era stato dato quasi per certo il nome di Michele Bravi tra gli artisti presenti. Invece, proprio poco prima di nomi, è stato lo stesso cantante a smentire la sua presenza con un messaggio sui social:

Aggiungo una nota che non vuole essere polemica ma solo un gesto di onestà per il mio pubblico che con tanta pazienza aspetta questo lavoro da più di un anno. Mi state chiedendo se ci sarò anche io a Sanremo 2021 e tanti di voi mi scrivono in trepidante attesa. Ci tengo io a dirvelo in prima persona: per questa edizione la risposta è no.

“La geografia del buio” è un disco che parla di umanità in maniera tanto delicata e morbida e che scopre nuove possibilità di orientarsi in un mondo che sembra apparentemente senza luci o indicazioni certe.

Stavolta, per davvero, non vedo l’ora.

Tanto grato e felice per tutto.