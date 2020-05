La breve vita dei coriandoli, Michele Bravi: il nuovo singolo cantato ad Amici Speciali

Di Alberto Graziola mercoledì 13 maggio 2020

Michele Bravi, La breve vita dei coriandoli: testo e video della canzone

Sono possibili presave e preadd di “La vita breve dei coriandoli” di Michele Bravi. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 maggio, anticipa il nuovo progetto discografico “La Geografia del Buio”, in uscita nei prossimi mesi.

Michele presenterà, per la prima volta live in tv, “La vita breve dei coriandoli” venerdì 15 maggio, nel corso della prima serata del programma “Amici Speciali” di Maria Di Filippi, in onda su Canale 5.

Nel brano, scritto da Giuseppe Anastasi, Michele Bravi, Francesco Catitti, Federica Abbate, Cheope e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, con la voce rotta di chi per molto tempo ha vissuto nel silenzio, Michele racconta il proprio percorso attraverso il buio che lo circondava e di come poi, grazie all'amore, sia riuscito a riscoprire la bellezza delle piccole cose, spesso racchiusa nelle fragilità.