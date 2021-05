Altro record per i Maneskin. La band italiana, vincitrice del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021, sono entrati nella top 20 del Regno Unito con la loro canzone, Zitti E Buoni.

I rocker italiani hanno vinto l’Europa sabato scorso quando la loro canzone ha superato Francia, Svizzera, Islanda e Ucraina in cima alla classifica all’Eurovision Song Contest, con 524 punti, 25 in più della loro concorrente più vicina, la francese Barbara Pravi con la sua “Voilà”.

Ora, i Måneskin sono entrati per la prima volta nelle classifiche del Regno Unito, con Zitti E Buoni che è arrivato al numero 17.

Il gruppo – composto dal cantante Damiano David, dal bassista Victoria, dal chitarrista Thomas e dal batterista Ethan – ha anche due brani, Zitti E Buoni e I Wanna Be Your Slave, nella top 50 globale di Spotify. Altri riscontri del loro successo oltre i confini italiani.

Il riscontro è stato festeggiato anche dagli stessi Maneskin che hanno riportato la notizia sul loro account Instagram, come potete vedere qui sotto.

Zitti e Buoni è la prima canzone in italiano a sfondare nella classifica ufficiale del Regno Unito negli ultimi 30 anni, Siamo alla posizione #17.

Nessuna parola può descrivere quanto siamo felici e onorati.

La nostra musica si sta diffondendo in più di 30 classifiche in tutto il mondo e questo è letteralmente folle.

Rimanete sintonizzati, questo è solo l’inizio. Molto altro in arrivo 💘

Il traguardo in terra britannica è solo uno degli altri riscontri conquistati dai Maneskin.

Zitti e Buoni, infatti, ha segnato due record storici per quanto riguarda Spotify. La canzone trionfatrice a Rotterdam è diventata il brano italiano più “streammato” di sempre in un giorno, toccando quota 4 milioni di stream in sole 24 ore.

Inoltre, per la prima volta, una canzone italiana è entrata nella top ten della Top 200 Global di Spotify, la classifica dei brani più ascoltati al mondo, precisamente al nono posto.

Zitti e Buoni, inoltre, è entrata nelle Spotify Top 50 di Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Ungheria, oltre che l’Italia.