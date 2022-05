I Måneskin sono tornati al Jimmy Fallon Tonight Show e hanno presentato il loro ultimo singolo, Supermodel, già lanciato in anteprima mondiale lo scorso 14 maggio nel corso della Grand Final di Eurovision Song Contest 2022. In quell’occasione non fecero prove sul palco del PalaOlimpico di Torino a causa dell’incidente al ginocchio occorso a Damiano proprio poche ore prima dell’esibizione all’ESC. Il video dell’esibizione dei Maneskin nel Late Show più amato degli States mostra ancora problemi per il frontman del gruppo che ha offerto una performance sì energica, ma sempre piuttosto ‘statica’ per la sua media.

La prima, e finora unica, partecipazione dei Maneskin al Jimmy Fallon Tonight Show risaliva all’ottobre 2021, quando il gruppo volò negli USA per aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Se l’esibizione come ‘gruppo di supporto’ alla leggenda del rock è stata la consacrazione sulla scena musicale internazionale, la partecipazione allo show di Fallon ha rappresentato l’ingresso nel mondo delle celebreties di oltreoceano. Giovanissimi, italianissimi, poliglotti e fashion, la band si è fatta rapidamente amare in mezzo mondo (forse meno in Francia, visti gli atriti nati nella finale di Eurovision 2021 che coinvolsero anche il presidente Macron, come recentemente scoperto). Non è un caso, quindi, che siano tornati negli USA – anzi sembra che vivano ormai più lì che in Europa – e che abbiano avuto spazio nello show di Fallon per presentare il loro ultimo singolo. In più, come ormai noto, fanno parte della colonna sonora del film su Elvis diretto da Baz Luhrmann: più inseriti nel tessuto dello show-biz americano è difficile essere.

Non solo sono stati ancora ospiti di Jimmy Fallon, ma per l’occasione hanno potuto ‘presentare’ un nuovo membro della band. A causa dell’indisposizione di Victoria, scopertasi malata – ma nulla di grave – il mattino stesso dell’esibizione, si è dovuto trovare in fretta e in furia una sostituzione: è chi meglio dello stesso padrone di casa. con tanto di parrucca bionda, giacca in stile army e doppio strato di kajal intorno agli occhi?

Anche questa è una forma di consacrazione per il gruppo, in attesa di una Classroom Instruments version di Zitti e Buoni, anche se non si potrà dire che sia una performance live: potete godervi la loro esibizione sul canale Youtube del Jimmy Fallon Tonight Show.

PS. E’ sempre un’emozione sentir pronunciare correttamente il loro nome, comunque…