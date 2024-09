Damiano David, ‘Everywhere’ è il suo debutto da solista. E i Maneskin?

Si vociferava da tempo di una possibile pausa dei Maneskin per l’inizio di carriere parallele ma non è mai stato confermato dai diretti interessati. Dopo il trionfo all’Eurivision Song Contest 2024 e il successo in Europa e negli Stati Uniti, il gruppo si è esibito live in un tour di successo e sold out. Poi sono arrivate le voci di contrasti, poi lo spauracchio di uno scioglimento della band. Ma, a quanto pare, sembra che i Maneskin siano ancora “vivi” e che Damiano – come già avvenuto nelle scorse settimane con Victoria – abbia deciso di percorrere una carriera solista parallela. Una consuetudine non così rara nel mondo dei gruppi. Se prima veniva visto come il segno della fine di un gruppo, oggi è possibile assistere a carriera diverse e parallelamente esistenti. E, a sostegno di questo nuovo percorso, il 27 settembre 2024 vedrà la luce “Everywhere“, il primo singolo solista di Damiano David, leader dei Maneskin.

L’annuncio è stato condiviso via social nelle scorse ore e mostra il cantante, con un nuovo look, svelare quello che è stato interpretato come nuovo singolo della sua carriera come solista. Nel profilo Instagram, al momento, appare la scritta “artista” senza alcun riferimento ai Maneskin.

Nelle settimane scorse è uscito, invece, il brano di Victoria insieme ad Anitta, “GET UP BITCH! Shake ya ass“. Queste le sue parole:

“Il mio nuovo progetto musicale nasce dal mio amore per un sound che fonde elementi della cultura club con Baile Funk, elettronica, Latin club e techno. Come DJ e produttrice, amo rompere con le convenzioni andando oltre i confini e sperimentando suoni nuovi, un’atmosfera che percorre sia i miei set che la mia prima traccia. Il suono che mi piace è tutto incentrato su strati e crossover. Non sono mai rientrata in schemi predefiniti e questo viaggio da DJ non fa eccezione. Per me, si tratta di esplorare e fondere stili diversi, portando un’energia grezza, sudata e pulsante sulla pista da ballo”.