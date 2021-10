Continua il successo fuori dal confine italiano dei Maneskin. La band trionfatrice dell’Eurovision Song Contest 2021 è riuscita ad ottenere anche una più che buona attenzione negli Stati Uniti. L’evento musicale europeo ha portato un tale eco in Usa da ottenere il sostegno di Miley Cyrus, Iggy Pop e anche Jimmy Fallon. Il conduttore americano, seguitissimo, ha invitato i Maneskin nel suo The Tonight Show. Proprio Fallon, nel presentare e introdurre la band da parte di Fallon, ha citato l’Eurovision come fosse l’equivalente di “America’s Got Talent”. Ma, paragoni fuorvianti a parte, ha annunciato che i Måneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas il 6 novembre prossimo.

Negli anni scorsi, sono stati davvero pochi i vincitori dell’Eurovision in grado di riscuotere curiosità e attenzione anche negli Stati Uniti. Ci sono stati i Lordi (Finlandia 2006) da Conan O’Brien, Netta Barzilai (Israele 2018) e Duncan Laurence (Paesi Bassi 2019) al The Today Show ed Ellen. Ma i Maneskin hanno conquistato la terra statunitense anche grazie alla loro cover di Beggin’, in grado di diventare sempre più virale nell’estate.

Proprio da Fallon hanno interpretato Beggin’ e MammaMia.

Gli impegni per i Maneskin non finiscono qua. Anzi. Nelle prossime due settimane canteranno durante live sold out sia a New York che a Los Angeles e, cosa più importante, apriranno il concerto dei Rolling Stones il mese prossimo, a Las Vegas, come annunciato direttamente da Jimmy Fallon durante la loro ospitata nel programma.

Dopo le esperienze in America, per il gruppo gli impegni continueranno con altri live già sold out e di successo. Saranno in giro con il “Loud Kids on Tour” in tutta Europa a febbraio e marzo 2022. Inoltre, si esibiranno in uno dei luoghi più grandi e suggestivi del mondo, il Circo Massimo, nel luglio 2022. A settembre, saranno ospiti del Rock in Rio in Brasile.

E’ Maneskin mania…