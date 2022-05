I Maneskin faranno parte della colonna sonora del film “Elvis” grazie alla cover del brano “If i can dream“. La notizia è stata data in anteprima de Il Messaggero e conferma, ancora una volta, il grande riscontro ottenuto fuori dal confini europei del gruppo vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021. E proprio in occasione della finale dell’Eurovision 2022, i Maneskin interpreteranno sul palco del Pala Olimpico proprio questo pezzo, insieme al loro nuovo singolo, Supermodel.

In merito a Supermodel, i Maneskin avevano dichiarato:

“Abbiamo scritto Supermodel dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso – e allo stesso tempo intrigato – il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze. Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio “Supermdel”: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai”.

Doppia performance imperdibile, quindi, per il gruppo che si esibirà con “If i can dream” in diretta da Torino. Il pezzo avrà un valore molto importante anche per via del messaggio. Si tratta del primo brano a contenuto sociale cantato da Presley, con riferimenti a Martin Luther King e al suo famoso discorso sull’eguaglianza razziale (I Have a Dream…). E fu registrato da Presley ad appena due mesi dalla morte dell’attivista politico. La registrazione venne mandata in onda come ultima canzone dello speciale tv che aveva visto il ritorno sulle scene di Presley.

Il successo fu enorme e rimase per ben 13 settimane nella Billboard Hot 100. In attesa della nuova interpretazione del Maneskin, potete ascoltare la versione origine di If i Can dream di Elvis Presley qui sotto, in streaming:

Elvis Presley, If i can dream, Testo canzone (cover Maneskin)

There must be lights burning brighter somewhere

Got to be birds flying higher in a sky more blue

If I can dream of a better land

Where all my brothers walk hand in hand

Tell me why, oh why, oh why can’t my dream come true

Oh why

There must be peace and understanding sometime

Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear

If I can dream of a warmer sun

Where hope keeps shining on everyone

Tell me why, oh why, oh why won’t that sun appear

We’re lost in a cloud

With too much rain

We’re trapped in a world

That’s troubled with pain

But as long as a man

Has the strength to dream

He can redeem his soul and fly

Deep in my heart there’s a trembling question

Still I am sure that the answers, answers gonna come somehow

Out there in the dark, there’s a beckoning candle, yeah

And while I can think, while I can talk

While I can stand, while I can walk

While I can dream

Oh, please let my dream

Come true

Right now

Let it come true right now

Oh yeah

Elvis Presley, If i can dream, Traduzione canzone

Ci devono essere luci accese. più luminose da qualche parte

Devono essere uccelli che volano più in alto in un cielo più blu

Se posso sognare una terra migliore

Dove tutti i miei fratelli camminano mano nella mano

Dimmi perché, oh perché, oh perché il mio sogno non può diventare realtà

perché

Ci deve essere pace e comprensione a volte

Forti venti di promessa che spazzeranno via il dubbio e la paura

Se posso sognare un sole più caldo

Dove la speranza continua a brillare su tutti

Dimmi perché, oh perché, oh perché quel sole non apparirà

Siamo persi in una nuvola

Con troppa pioggia

Siamo intrappolati in un mondo

Che è turbato dal dolore

Ma finché un uomo

Ha la forza di sognare

Può riscattare la sua anima e volare

Nel profondo del mio cuore c’è una domanda tremante

Tuttavia sono sicuro che le risposte, le risposte arriveranno in qualche modo

Là fuori nel buio, c’è una candela che invita, sì

E mentre posso pensare, mentre posso parlare

Finché posso stare in piedi, finché posso camminare

Mentre posso sognare

Oh, per favore, lascia che il mio sogno

Si avveri

Proprio adesso

Lascia che si avveri subito

o si