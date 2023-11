Trastevere è una canzone dei Maneskin tratta dalla riedizione dell’album “Rush! Are u coming?”, disponibile dal 10 novembre 2023. Il brano è prodotto da Fabrizio Ferraguzzo.

Trastevere

Il brano “Trastevere” dei Maneskin assume il senso di una preghiere che sfiora i temi del desiderio assoluto e della voglia di libertà, con sacrificio annesso. Invita ad affrontare le proprie paure e l’ignoto, quello che non si ha, come carte mescolate che scombinano tutto. Il tutto è legato da una connessione speciale, profonda, in questo rapporto che assume le sfumature di una preghiera catartica. Trastevere, che dà il titolo alla canzone, è un noto e importante quartiere romano. Proprio Roma è la città di origine della band.

Testo della canzone

The touch of an angel, the taste of a drug

The look of a stranger who has seen too much

Nothing comes for free, but you can pay with your heart

If you got one

Tell me all your questions, all you got to ask

She’s licking his fingers and shuffling the cards

I’ll give you the talent, you can give me your life

If you got one

I swear to God that from tomorrow there will be no more pain

I will cancel your name from each one of my songs

Now I have to hold onto my knees

But to be honest, I never truly gave a shit when you did come along

Oh, so leave me alonе

Open up my chest, take еverything I’ve got, yeah

The touch of an angel, the taste of a drug

The look of a stranger who has seen too much

Nothing comes for free, but you can pay with your heart

If you got one

Tell me all your questions, all you got to ask

She’s licking his fingers and shuffling the cards

I’ll give you the talent, you can give me your life

If you got one

I swear to God that from tomorrow there will be no more pain

I will cancel your name from each one of my songs

Now I have to hold onto my knees

But to be honest, I never truly gave a shit when you did come along

Oh, so leave me alone

Open up my chest, take everything I’ve got, yeah

So leave me alone

Open up my chest, take everything I’ve got

Traduzione della canzone

Il tocco di un angelo, il sapore di una droga

Lo sguardo di uno sconosciuto che ha visto troppo

Niente arriva gratis, ma puoi pagare con il cuore

Se ne hai uno

Dimmi tutte le tue domande, tutto quello che hai da chiedere

Lei gli lecca le dita e mescola le carte

Ti darò il talento, tu potrai darmi la tua vita

Se ne hai una

Giuro su Dio che da domani non ci sarà più dolore

Cancellerò il tuo nome da ciascuna delle mie canzoni

Ora devo tenermi in ginocchio

Ma a dire il vero, non mi è mai fregato un cazz0 quando sei arrivata tu

Oh, quindi lasciami in pace

Apri il mio petto, prendi tutto quello che ho, sì

Il tocco di un angelo, il sapore di una droga

Lo sguardo di uno sconosciuto che ha visto troppo

Niente arriva gratis, ma puoi pagare con il cuore

Se ne hai uno

Dimmi tutte le tue domande, tutto quello che hai da chiedere

Lei gli lecca le dita e mescola le carte

Ti darò il talento, tu potrai darmi la tua vita

Se ne hai una

Giuro su Dio che da domani non ci sarà più dolore

Cancellerò il tuo nome da ciascuna delle mie canzoni

Ora devo tenermi in ginocchio

Ma a dire il vero, non mi è mai fregato un cazz0 quando sei arrivata tu

Oh, allora lasciami in pace

Apri il mio petto, prendi tutto quello che ho, sì

Quindi lasciami in pace

Apri il mio petto, prendi tutto quello che ho