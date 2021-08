Makumba, il brano di Noemi feat. Carl Brave, è una delle sorprese di questa estate 2021. Se, ad oggi, il tormentone (ufficiale?) di questi mesi è “Mille” di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, in grado di restare al primo posto della classifica Fimi per cinque settimane di fila (fino a due settimane fa), Makumba sta ottenendo sempre più un meritato successo.

Noemi, con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, ha convinto e ha ottenuto il giusto ‘rilancio’ a distanza di tre anni dal precedente disco, “La luna”, uscito nel 2018. “Glicine” ha portato la cantante sul palco del Teatro Ariston, in gara, conquistato pubblico e critica con un pezzo gradevole, ben interpretato e amato anche dalle radio. Dopo la sua partecipazione è uscito “Metamorfosi“, titolo scelto dalla stessa artista che racchiudeva un cambio di look, fisico e di sound. Nella nostra intervista ci aveva raccontato:

“E’ la diapositiva di un salto, verso la novità, verso quello che voglio raccontare e voglio essere. Mi sono raccontata tanto, anche agli autori. Sono uscita dal mio guscio, volevo sentirmi appassionata, avere nuovi spunti. Vedere quello che faccio sotto angolature diverse. Negli altri album mi sentivo molto al servizio del pezzo, sempre confrontandomi, ma in una maniera diversa, come con una coperta di Linus accanto dove mi sentivo meno fragile. Con questo disco ho fatto l’opposto. Ho raccontato agli autori quello che stavo vivendo, discutendo sui testi, misurarmi sulle melodie diverse e un fraseggio nuovo. Dovevo trovare il mondo di afferrarlo e mi ha permesso di tirare fuori nuovo suoni per la mia voce”

Makumba, il successo della collaborazione tra Noemi e Carl Brave

Dopo l’uscita del disco, Noemi è tornata con un nuovo pezzo inciso appositamente per questi mesi. Makumba è uscito il 4 giugno 2021, presente nella riedizione del suo album “Metamorfosi”. Se inizialmente la canzone ha debuttato senza particolare clamore nella chart, col passare dei giorni e delle settimane, il pezzo ha conquistato radio e pubblico. Ed è salita, sempre più di posizione, fino ad arrivare a un passo dalla top 3. A fine luglio, infatti, Makumba si è spinta fino in quarta posizione, segnale di un consenso sempre maggiore da parte del pubblico. La collaborazione tra Noemi e Carl Brave, infatti, ha le atmosfere perfette per l’estate senza strizzare palesemente l’occhio al tormentone facilone e snaturare il sound che l’ha resa celebre negli anni e le ha permesso di costruirsi un’identità credibile dopo la sua partecipazione a X Factor.

Il featuring di Carl Brave, a sua volta, conferma le qualità e le capacità, da parte del produttore e cantautore, di consolidarsi nel panorama italiana, diventando spesso sinonimo di qualità. Nel 2020 ha pubblicato il suo secondo disco in studio, Coraggio (che è anche il suo vero cognome, ndr), trainato dai pezzi “Che poi”, “Spigoli” e “Parli parli”. Per lui, un secondo posto nella classifica Fimi dei dischi più venduti.

E, nell’attesa di nuovo progetti, Makumba … sale sale sale sale su… Meritatamente.