Fuori dai guai, Noemi feat. Gemitaiz: ascolta la canzone e leggi il testo

Fuori dai guai è il nuovo singolo di Noemi con il featuring di Gemitaiz. Il brano è stato presentato, su Instagram, dalla cantante, con uno scatto che immortala i due e mostra anche la cover del pezzo. Qui sotto potete leggere il testo e ascoltare la traccia.

Fuori dai guai, Ascolta la canzone, leggi il significato

Il pezzo racconta l’amore tra due persone, la sensazione di sentirsi appagata nonostante la sua assenza (“Un nodo che mi stringe il petto, C’è una parte dentro di me, Che non sa lasciarti andare”). Il loro rapporto è complicato, segnato da un destino che non sembra così favorevole tra i due.

Potete ascoltare il brano qui sotto, in streaming:

Noemi feat. Gemitaiz, Fuori dai guai

Qui sotto il testo di Noemi e Gemitaiz, Fuori dai guai:

Quando parti la nebbia

Sembra fatta d’argento

Vai di fretta e mi resta

Un nodo che mi stringe il petto

C’è una parte dentro di me

Che non sa lasciarti andare

Sarà il freddo che spezza il fiato

Ma intanto respiro uguale

Sai cos’è il bello di te?

Che senza un motivo mi chiami

La notte facciamo le tre

La tua storia scritta sulle mani

Che mi fa sentire più fragile

Se ti allontani

Come si fa

A bere un’altra mezza verità

Che poi ti spezza l’anima?

È un ricordo frenetico

Io che ti porto fuori dai guai

Ma non è un sogno lucido, no

Era un sogno ridicolo

Ora mi tiro fuori dai guai

Siamo in ballo da un Gemitaiz

E me ne rendo conto adеsso

Me ne rendo conto adesso (Eh-eh)

Ehi (Brr)

Fuori dai guai, baby (Uh)

Il mondo non sta in piedi (No)

Ma ho preso già sei drinks

Tu che mi dici che stai ancora appresso a queste storie (Ehi)

Ma noi non cambiamo mai neanche se ci spezzi il cuore (Tu-tu-tu-tu)

E stiamo in quartiere che c’è un bel tramonto

Non è solo oggi

Per le cose belle ci soffri

Noi che non crediamo ai mostri (No)

Finché non ci prendono i nostri (Ah)

E ci portano via lontano da questa bufera

Come le nuvole col vento quando è sera

Tu che mi chiedi se è vero che resto con te (No)

Non lo so, yeah

Ci sono cascato già un paio di volte, yeah (Uh)

Però non so se voglio rimanere fuori dai guai (Guai) (Fuori dai guai)

Come si fa

A bere un’altra mezza verità

Che poi ti spezza l’anima?

È un ricordo frenetico

Io che ti porto fuori dai guai

Ma non è un sogno lucido, no

Era un sogno ridicolo

Ora mi tiro fuori dai guai

Siamo in ballo da un secolo

E me ne rendo conto adesso (Me ne rendo conto adesso)

Me ne rendo conto adesso (Me ne rendo conto adesso)

Me ne rendo conto adesso (Adesso)

Solo adesso