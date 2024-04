Prodotto da Drast & Golden Years, “Non ho bisogno di te” è il nuovo singolo di Noemi a distanza di due anni dalla sua ultima uscita discografica. Il pezzo è un brano uptempo, una carica di energia che esplode in soli due minuti e mezzo, con un crescendo potente e influenze gospel, che racconta del raggiungimento di una piena consapevolezza di sé stessi e di una totale coscienza della propria identità raggiunta a seguito di una lunga e rigenerante metamorfosi.

Qui l’audio di “Non ho bisogno di te” su YouTube.

Il testo di Non ho bisogno di te

Ecco il testo della canzone “Non ho bisogno di te” di Noemi.

(Uh, uh, uh-uh) La radio suona, suona

Una canzone che conosco già

Che bella storia, storia

Davvero vuoi che finisca a metà?

Gli occhi distrutti se mi guardo nello specchio

Quante parole poi

“Io tornerò a trovarti”, l’avevi promesso

Ora ripenso a noi E ballo sopra al letto

E perderò la voce per

Gridarti che sto meglio

Per dirti che Non ho bisogno di te

Che non rispondi mai

Che non mi ascolti mai

Spero ricordi che

Non ho bisogno di te

Dei tuoi discorsi, mai

Di quelle notti, sai

Ormai da giorni che

Non ho bisogno di te La radio suona ancora

Quella canzone che mi cantavi tu (Uh, uh, uh-uh)

E tutto un po’ mi annoia

Tu mi hai insegnato a volere di più (Uh, uh, uh-uh) E ballo sopra al lеtto

E perderò la voce pеr

Gridarti che sto meglio

Per dirti che Non ho bisogno di te

Che non rispondi mai

Che non mi ascolti mai

Spero ricordi che

Non ho bisogno di te

Dei tuoi discorsi, mai

Di quelle notti, sai

Ormai da giorni che

Non ho bisogno di te Stanotte prendo ed esco

Ballo e non ci penso perché (Uh, uh, uh-uh)

È vero, è stato bello

Ma è anche meglio adesso che

Non ho bisogno di te (Di te, uh-uh, eh, eh-eh)

(Uh, uh, uh-uh) Non ho bisogno di te

Dei tuoi discorsi, mai (Uh, uh, uh-uh)

Di quelle notti, sai

Ormai da giorni che (Uh, uh uh-uh)

Non ho bisogno di te

Il significato della canzone Non ho bisogno di te

La canzone è un inno al coraggio, un’esortazione a non accontentarsi mai ricercando sempre il meglio per sé, senza avere paura di dire di no a tutto ciò che ci è ostile e superfluo, non necessario per la nostra crescita e realizzazione.

“Non ho bisogno di te” canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita.

Inizia parlando di una promessa infranta e non mantenuta che provoca dolore:

Davvero vuoi che finisca a metà?

Gli occhi distrutti se mi guardo nello specchio

Quante parole poi

“Io tornerò a trovarti”, l’avevi promesso

Ma poi arriva la presa di coscienza di se stessi e si arriva a capire che l’altra persona è solo una perdita di tempo e di energia, qualcuno di sbagliato sul quale investire le proprie energie. E ci si libera:

E ballo sopra al letto

E perderò la voce per

Gridarti che sto meglio

Per dirti che Non ho bisogno di te

Che non rispondi mai

Che non mi ascolti mai