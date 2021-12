Noemi è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. La cantante ha svelato il titolo del brano durante l’ospitata a ‘Sanremo Giovani’. Il pezzo è ‘Ti amo non lo so dire‘.

Si tratta di una power ballad scritta da Dario Faini, Alessandro Mahmoud, Alessandro La Cava e prodotta da Dorado Inc. Noemi torna al Festival di Sanremo dopo il successo di “Glicine”, di “Makumba” e un anno strepitoso, portando il nuovo capitolo del suo percorso di ricerca che scava nei sentimenti più profondi, veri e, quindi, universali.

“Ti amo non lo so dire” non è una canzone d’amore. Racconta l’incomunicabilità, la paura di prendere una posizione, di scoprire il fianco esprimendo i propri sentimenti, del cambiamento e delle sue conseguenze, ma anche la consapevolezza che accettare il rischio del cambiamento sia l’unico modo per evolvere e vivere fino in fondo. Non saper dire ti amo, la frase per eccellenza che più fa sentire scoperti e vulnerabili, acquista qui un senso ancora più universale applicabile a qualsiasi tipo di rapporto irrisolto: sentimentale, di amicizia, di famiglia, persino il rapporto con se stessi.

Nel corso della sua carriera, Noemi ha partecipato a sei Festival di Sanremo: nel 2010 il suo esordio sul palco del Teatro Ariston con Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificatosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 con il brano La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi e nel 2021 con Glicine.

Torna, come anticipato, nel 2022, con “Ti amo non lo so dire” per la sua settima presenza in gara al Festival di Sanremo. Dopo aver partecipato alla seconda edizione di X Factor Italia (quando era trasmessa su Rai 2), Noemi ha pubblicato sette dischi in studio.