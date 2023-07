Madonna, scrive il sito Radar Online, sarebbe stata salvata da un’iniezione di Narcan.

Arrivano come un fulmine le ultime novità in merito a quanto accaduto il 24 giugno scorso, quando Madonna è stata ritrovata priva di sensi nella sua abitazione a Manhattan, a causa di un’infezione batterica.

A due settimane di distanza il sito Radar Online rivela, tramite proprie fonti, che la vita della cantante sarebbe stata davvero appesa ad un filo: “Il contatto di Madonna con la morte è stato molto peggiore di quanto si potesse immaginare. La cantante è stata salvata in extremis”

Madonna, cosa è il Narcan?

Il Narcan è comunemente somministrato per il trattamento delle intossicazioni acute da analgesici, narcotici si somministra ai pazienti in overdose, o che sono coinvolti da una grave crisi respiratoria. Può essere usato anche per contrastare gli effetti di uno shock settico. Aumenta la pressione sanguigna che potrebbe essere molto bassa, dunque pericolosa e potenzialmente mortale.

L’iniezione, scrive Radar Online: “è comunemente tenuta nei kit medici dei personaggi famosi”

Lo stesso sito ha provato a contattare il portavoce di Madonna riguardo quest’ultima rivelazione, ma non ha voluto commentare.

La salute di Madonna, com’è tutto iniziato

Che la situazione è parsa subito seria lo si era capito da subito, quando la notizia del malore di Madonna si è sparsa subito.

Sui social network è intervenuto Guy Oseary “Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva“, ha scritto Oseary, “la sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa“.

Madonna: “Guarigione non così veloce”

Dopo le indiscrezioni sulla salute in miglioramento, il sito TMZ, lo stesso che diede per primo la notizia della morte di Micheal Jackson (vicenda da alcuni paragonata al caso di Madonna e rimarcata dopo la notizia sull’iniezione del Narcan), ha aggiornato la situazione spegnendo quel barlume di ottimismo che si stava creando nelle ore successive:

“La sua guarigione non è così veloce come alcuni potevano aspettarsi. Le cose vanno molto lentamente. Lei è stanca, ma non si arrende e non alza bandiera bianca. Non intende annullare il suo Celebration Tour. Per più di un mese lei ha avuto la febbre, ma lo teneva segreto per paura che questo avrebbe interferito con l’inizio del suo tour“.

Il rinvio del tour “Celebration”

Ad ora è confermato il rinvio del suo tour “Celebration” che sarebbe dovuto partire il 15 luglio prossimo da Vancouver (Canada).