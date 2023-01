Era stato annunciato da mesi ma, invece, il biopic di Madonna sembra essere stato rimandato a data da destinarsi. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito Variety che ha raccontato come la decisione di esibirsi in tour nel 2023, abbia portato la popstar ad annullare il progetto sulla sua vita, attualmente non più in fase di sviluppo. Le speculazioni sul destino del film sono iniziate dopo che Madonna ha annunciato il Celebration Tour con date già sold out a New York, Londra, Parigi e Milano, in pochissimo tempo. Secondo i rumors, Madonna sarebbe sempre interessata -un giorno- a produrre la pellicola ma, al momento, tutta la sua concentrazione e i suoi impegni sono legati ai live.

Il film biopic sulla vita di Madonna era stato annunciato nel 2020 ma lo sviluppo della pellicola si è protratto fino alla fine del 2022. Madonna ha lavorato a due bozze della sceneggiatura che abbracciano lunghi periodi della sua vita creativa e personale. Sara Zambreno e Guy Oseary, manager di lunga data di Madonna, erano stati definiti produttori esecutivi. Il progetto avrebbe segnato una riunione per Madonna e Pascal, che hanno lavorato insieme al classico del baseball del 1982 “Ragazze vincenti”.

A partire dall’anno scorso, Julia Garner era stata indicata come favorita per interpretare Madonna dopo un lungo processo di casting che ha visto molte giovani star – tra cui Florence Pugh e Odessa Young – candidarsi per il ruolo. Ma tutto sarebbe, al momento, congelato.

I rumors sul tour di previsto per il 2023, invece, sono emersi nelle scorse settimane:

“Madonna sta provando qualcosa di completamente nuovo – e sta davvero dando ai fan, giovani e meno giovani, ciò che vogliono. Vuole capitalizzare brani come Frozen e Material Girl che spopolano su TikTok e presentare il suo catalogo precedente a una generazione completamente nuova. In precedenza ha sempre voluto essere lungimirante e concentrarsi su qualunque nuovo album stesse registrando. Ma ora sta tornando alle origini e ancora una volta si sta reinventando”