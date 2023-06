Madonna è stata costretta a rinviare l’esordio dell’atteso Celebration tour per un serio problema di salute. La notizia è emersa proprio oggi, 28 giugno, a poche settimane dal debutto previsto a Vancouver il prossimo 15 luglio. Si è parlato di un’infezione batterica e di terapia intensiva. A riportare qualche dettaglio in più è stato il sito TMZ:

Madonna è stata costretta a una seria battaglia per la sua salute dopo aver subito un’infezione batterica che l’ha mandata in terapia intensiva e l’ha costretta a sospendere il suo prossimo tour.

Madonna come sta?

Una fonte attendibile vicino alla cantante afferma che attualmente Madonna è uscita dalla terapia intensiva.

Poco dopo il messaggio di Guy, Page Six ha raccontato che Madonna sarebbe stata trovata priva di sensi durante il fine settimana, portata d’urgenza in ospedale e intubata. Ma il sito TMZ non ha ancora confermato queste ulteriori informazioni.

Il manager della cantante -proprio colui che ha dato la notizia per primo- ha parlato di un tour “in pausa”. Il management di Madonna dice anche che il tour avrà sicuramente na nuova data di inizio e gli spettacoli saranno riprogrammati, ma stanno ancora definendo questi dettagli. Prima la cantante dovrà riprendersi del tutto.

Ecco le parole condivise dal manager Guy Oseary:

“Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di alcuni giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”

Il tour di Madonna vedrà la cantante reinterpretare i suoi più celebri e noti successi, riportati e ripresentati sul palco in una vera e propria “celebrazione”, come appare chiaro fin dal titolo. In Italia è attesa a Milano il 23 e 25 novembre 2023.