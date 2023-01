Madonna si esibirà in concerto a Milano il 23 novembre 2023 con la data italiana del suo Celebration Tour. Al momento è prevista una sola tappa nel nostro Paese ma è probabile che possano essere aggiunte ulteriori date, con i biglietti -a breve- sold out. Un’occasione imperdibile per i fan che potranno ascoltare i più grandi successi della carriera della popstar. Quattro decadi, 40 anni con le hit più note e amate. Un live ‘greatest hits’ pronto a sbancare e puntare al tutto esaurito. Ma quanto costano i biglietti del concerto a Milano? Scopriamolo insieme

I titolari di American Express hanno avuto la possibilità di una prevendita a partire dalla mattina del 18 gennaio 2023. E hanno così scoperto i prezzi, in base al posto preferito. Cliccando qui, ecco le differenze.

Si parte da 46 euro per il Sesto Settore Numerato Visione laterale limitata / Intero Amex. Poi si sale di poco, a 51.95 (Sesto Settore Numerato Visione laterale limitata / Intero + Collector Ticket Amex).

Il quinto settore si aggira intorno ai 90 euro (da 92 euro a 97,95), passando poi al quarto settore che prevede due opzioni (138 euro e 143,95).

Il terzo settore numerato varia da 201, 25 a 207.20.

Ovviamente saliamo ancora di più con il secondo settore (287,50 a 293,45).

Volete puntare al primo settore numerato? Allora sappiate che si parte da 345 euro a biglietto fino a 350.95.

Per la parte Parterre B in piedi si arriva ai 200 euro e sale fino a 293,45 per la zona Parterre A in piedi.

Ma attenzione perché esistono anche pacchetti che includono diverse opzioni privilegiate. Vi riportiamo quello VIP (VIP Package Intero Amex):

• Un biglietto riservato premium nelle prime 5 file

• Accesso esclusivo al tour guidato dal tuo host VIP dietro le quinte*

• Foto di gruppo sul palco dove Madonna si esibirà poche ore dopo**

• Check-in e ingresso prioritari

• Accesso al pre-show lounge che include:

o stuzzichini, birre, vini e analcolici

o decorazioni a tema e i tuoi successi preferiti di Madonna ad animare la festa

• Ingresso sul tappeto rosso e photo opportunity per commemorare la serata

• Ove disponibile, possibilità di acquistare il merchandising senza folla

• Litografia in edizione limitata

• Un articolo di merchandising progettato e creato esclusivamente per i possessori dei pacchetti VIP

• Un articolo di merchandising appositamente progettato per il soli possessori di pacchetto Immaculate

• Badge da collezione per commemorare la tua serata

• Accoglienza e VIP Check-in sul luogo

Il prezzo è di 945 euro.

Nessun pacchetto, ovviamente, prevede il coinvolgimento dell’artista. Madonna sarà sempre e solo sul palco anche per questa opzione.

