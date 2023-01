Madonna torna in tour nel 2023: tutte le date del Celebration Tour e le info sui biglietti

A tre anni dal Madame X Tour che l’ha portata in giro per il mondo per 75 concerti tra il 2019 e il 2020, Madonna è pronta a tornare in tour nel 2023 per celebrare i primi 40 anni della sua carriera. The Celebration Tour, questo il nome della nuova serie di concerti della Regina del Pop, partirà il 15 luglio prossimo da Vancouver, in Canada, e proseguirà per i mesi successivi facendo tappa anche in Europa, Italia compresa.

Vediamo insieme tutte le date e le informazioni sui biglietti per le date europee del tour.

The Celebration Tour: tutte le date del nuovo tour di Madonna

Ben 35 le città toccate da questo tour celebrativo che non avrà un album di inediti a supporto, ma che sarà a tutti gli effetti un viaggio tra decine e decine di hit che Madonna ha sfornato nel corso della sua lunga carriera, con un occhio di riguardo, secondo le indiscrezioni, ai successi degli anni ’80 e ’90.

Ecco tutte le date del Celebration Tour:

15 luglio 2023 – Vancouver , BC – Rogers Arena

, BC – Rogers Arena 18 luglio 2023 – Seattle , WA – Climate Pledge Arena

, WA – Climate Pledge Arena 22 luglio 2023 – Phoenix , AZ – Footprint Center

, AZ – Footprint Center 25 luglio 2023 – Denver , CO – Ball Arena

, CO – Ball Arena 27 luglio 2023 – Tulsa , OK – BOK Center

, OK – BOK Center 30 luglio 2023 – St. Paul , MN – Xcel Energy Center

, MN – Xcel Energy Center 2 agosto 2023 – Cleveland , OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse 5 agosto 2023 – Detroit , MI – Little Caesars Arena

, MI – Little Caesars Arena 7 agosto 2023 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

9 agosto 2023 – Chicago , IL – United Center

, IL – United Center 13 agosto 2023 – Toronto , ON – Scotiabank Arena

, ON – Scotiabank Arena 19 agosto 2023 – Montreal , QC – Centre Bell

, QC – Centre Bell 23 agosto 2023 – New York , NY – Madison Square Garden

, NY – Madison Square Garden 24 agosto 2023 – New York , NY – Madison Square Garden

, NY – Madison Square Garden 30 agosto 2023 – Boston , MA – TD Garden

, MA – TD Garden 2 settembre 2023 – Washington , DC – Capital One Arena

, DC – Capital One Arena 5 settembre 2023 – Atlanta , GA – State Farm Arena

, GA – State Farm Arena 7 settembre 2023 – Tampa , FL – Amalie Arena

, FL – Amalie Arena 9 settembre 2023 – Miami , FL – Miami-Dade Arena

, FL – Miami-Dade Arena 13 settembre 2023 – Houston , TX – Toyota Center

, TX – Toyota Center 18 settembre 2023 – Dallas , TX – American Airlines Center

, TX – American Airlines Center 21 settembre 2023 – Austin , TX – Moody Center ATX

, TX – Moody Center ATX 27 settembre 2023 – Los Angeles , CA – Crypto.com Arena

, CA – Crypto.com Arena 4 ottobre 2023 – San Francisco , CA – Chase Center

, CA – Chase Center 7 ottobre 2023 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Dopo aver girato Canada e Stati Uniti, Madonna si sposterà in Europa e farà tappa anche in Italia, al Mediolanum Forum di Milano:

14 ottobre 2023 – London , UK – The O2

, UK – The O2 21 ottobre 2023 – Antwerp , BE – Sportpaleis

, BE – Sportpaleis 25 ottobre 2023 – Copenhagen , DK – Royal Arena

, DK – Royal Arena 28 ottobre 2023 – Stockholm , SE – Tele2

, SE – Tele2 1 novembre 2023 – Barcelona , ES – Palau Sant Jordi

, ES – Palau Sant Jordi 6 novembre 2023 – Lisbon , PT – Altice Arena

, PT – Altice Arena 12 novembre 2023 – Paris , FR – Accor Arena

, FR – Accor Arena 13 novembre 2023 – Paris , FR – Accor Arena

, FR – Accor Arena 15 novembre 2023 – Cologne , DE – Lanxess Arena

, DE – Lanxess Arena 23 novembre 2023 – Milan , IT – Mediolanum Forum

, IT – Mediolanum Forum 28 novembre 2023 – Berlin , DE – Mercedes-Benz Arena

, DE – Mercedes-Benz Arena 1 dicembre 2023 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

Dove e quando acquistare i biglietti del Celebration Tour di Madonna

Le prevendite per le date già annunciate del Celebration Tour partiranno in due diverse date, il 20 gennaio 2023 per la gran parte dei concerti, incluso quello in Italia, e il 27 gennaio per i concerti non inclusi nella prima tranche di prevendite.

Gli iscritti al Fan Club ufficiale di Madonna avranno modo di accaparrarsi i biglietti con un po’ di anticipo, dal 18 gennaio per le date europee del tour e da oggi, 17 gennaio, per le tappe della popstar in Nord America. Ad avere la possibilità di acquistare in anticipo i biglietti per le tappe del tour in Svezia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Belgio saranno anche i possessori di una carta di credito American Express, che dalle 9.00 del 18 gennaio alle 18.00 del 19 gennaio 2023 potranno accedere ad una speciale prevendita.

La pagina per l’acquisto dei biglietti per la data di Milano del Celebration Tour è già pronta a questo indirizzo. Pronti alla corsa selvaggia al biglietto?