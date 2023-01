Madonna si esibirà in concerto a Milano giovedì 23 novembre 2023, al Forum di Assago. La cantante, in queste ore, ha ufficializzato il Celebration Tour e svelate le (prime?) date del tour. Come anticipato, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i più grandi successi della cantante, nei suoi 40 anni di carriera. Tutte le hit più famose saranno eseguite dal vivo. La notizia della data a Milano è già diventata trend topic sui social. Si preannuncia, in base alle indiscrezioni, uno show molto curato nei dettagli. A seguire tutte le informazioni sui biglietti della data a Milano.

Madonna in concerto a Milano, 23 novembre 2023, biglietti

Le prevendite del Celebration Tour partiranno in due diverse date.

La prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation: Biglietti in vendita dalle ore 9.00 di giovedì 19 gennaio fino alle ore 10.00 di venerdì 20 gennaio. Per la Presale è necessario essere registrati a MyLiveNation: all’apertura delle vendite in Presale, una volta fatto il login sul sito www.livenation.it sarà lì visibile il link esclusivo per l’acquisto dei biglietti sul sito dedicato di TicketOne dalle ore 9.00 di giovedì 19 gennaio fino alle ore 10.00 di venerdì 20 gennaio.

Vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center: Biglietti in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 20 gennaio.

Cliccate qui per l’acquisto. La prevendita Livenation è dalle 9 del 19 gennaio 2023. Le vendita generale è prevista dalle 10 del 20 gennaio 2023.

Ecco, a seguire, tutte le date europee di Madonna:

14 ottobre 2023 – Londra, Regno Unito – The O2

21 ottobre 2023 – Anversa, BE – Sportpaleis

25 ottobre 2023 – Copenhagen, DK – Royal Arena

28 ottobre 2023 – Stoccolma, SE – Tele2

1 novembre 2023 – Barcellona, ES – Palau Sant Jordi

6 novembre 2023 – Lisbona, PT – Altice Arena

12 novembre 2023 – Parigi, FR – Accor Arena

13 novembre 2023 – Parigi, FR – Accor Arena

15 novembre 2023 – Colonia, DE – Lanxess Arena

23 novembre 2023 – Milano, IT – Mediolanum Forum

28 novembre 2023 – Berlino, DE – Mercedes-Benz Arena

1 dicembre 2023 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

Ci sono diverse date ancora libere ed è probabile che verranno aggiunte ulteriori tappe, nei prossimi giorni. Almeno questa è la speranza dei migliaia e miglia di fan pronti al ritorno live di Madonna.