Come sta Madonna? L’interrogativo degli ultimi giorni è stato al centro dell’interesse dei fan, preoccupati dalle condizioni di salute dell’artista, ricoverata lo scorso 24 giugno. La cantante, a causa di una seria infezione batterica, avrebbe passato alcuni giorni in terapia intensiva, dopo essere stata trovata priva di sensi nella sua abitazione. Col passare delle ore, i dettagli sul malore hanno fatto emergere un quadro decisamente preoccupante: “Il contatto di Madonna con la morte è stato molto peggiore di quanto si potesse immaginare. La cantante è stata salvata in extremis”. A impedire il peggio, secondo le indiscrezioni, un’iniezione di Narcan, comunemente somministrato per il trattamento delle intossicazioni acute da analgesici e narcotici.

Madonna ha voluto quindi prendere parola su Instagram per parlare, in prima persona, di quanto accaduto e, soprattutto, per ringraziare i fan del supporto e del grande sostegno dimostratole.

Grazie per la vostra energia positiva,

Preghiere e parole di guarigione e incoraggiamento.

Ho sentito il vostro amore.

Sono sulla strada della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita.

Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli.

Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno che avesse acquistato i biglietti per il mio tour.

Inoltre, non volevo deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere qualcuno.

Il mio obiettivo ora è la mia salute e diventare più forte e vi assicuro,

Tornerò da voi appena posso!

Il piano attuale è di riprogrammare la tappa nordamericana del tour e di iniziare ad ottobre in Europa.

Non potrei essere più grato per la vostra cura e il vostro supporto

Con amore, M

Madonna, confermati i concerti a Milano a novembre 2023

Dalle parole condivise via social, Madonna avrebbe così confermato la partenza del “Celebration tour” in Europa, incluse, quindi, le due date a Milano, il 23 e 25 novembre 2023.