Sarebbe dovuto partire il 15 luglio 2023 a Vancouver ma il debutto del Celebration tour di Madonna verrà rinviato per problemi di salute.

La notizia è stata data per primo dal suo manager, Guy Oseary che ha parlato di un’infezione batterica che avrebbe portato la cantante ad essere ricoverata, alcuni giorni, in terapia intensiva:

“Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di alcuni giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”

Non è chiaro se, attualmente, la cantante sia ancora ricoverata in terapia intensiva ma, sicuramente, le sue condizioni di salute attuali non permettono di dare via a un tour mondiale (con grande sforzo fisico) previsto a partire dal prossimo 15 luglio. Proprio per questo motivo, è stata presa la decisione di rimandare l’esordio di questi attesi live che celebrano la carriera della regina del pop.

Era stata proprio lei, pochi mesi fa, a gennaio, ad annunciare il tour con un video, che comprendeva Jack Black, Judd Apatow, Lil Wayne e Amy Schumer, impazienti di poterla ammirare dal vivo.

Il Celebration tour si terrà ma le date, come anticipato, verranno rinviate e recuperate prossimamente. Non è chiara ancora la tempistica e quanto tempo sarà necessario perché la popstar si possa rimettere completamente.

Madonna è attesa a Milano con due date del suo Celebration tour, il 23 e 25 novembre 2023. I biglietti sono terminati in pochissimo tempo con i fan speranzosi di una terza tappa nel nostro Paese che, però, ad oggi, non è stata ancora annunciata.

Vi terremo aggiornati sulle condizioni di salute di Madonna.